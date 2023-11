Il miracolo di Cristian Pinnas: Salvato il suo cane Marley da un infarto

Nell’istante in cui il suo fedele amico a quattro zampe, Marley, ha avuto un infarto, Cristian Pinnas ha dimostrato di essere un eroe senza esitazioni. Questo cacciatore residente a Nuoro, in Sardegna, ha salvato la vita del suo cane con una serie di azioni tempestive e determinate.

Il Drammatico Momento

Marley, un cane di sei anni, è collassato improvvisamente e Cristian ha subito intuito che qualcosa di grave stava accadendo. Senza perdere un istante, ha iniziato a praticare un massaggio cardiaco al suo prezioso amico a quattro zampe, mentre la situazione sembrava peggiorare di secondo in secondo.





Un Atto di Coraggio

Per ridurre la pressione arteriosa di Marley, Cristian non ha esitato a fare un gesto estremo: ha inciso l’orecchio del cane con un coltello. Un atto di coraggio e determinazione che ha dimostrato quanto fosse disposto a fare per salvare il suo amico.

La Salvezza

Per completare il salvataggio, Cristian ha somministrato a Marley una pasticca di cortisone, fornendo così al cane le cure necessarie in quel momento critico. Dopo lunghi e angoscianti minuti, finalmente, Marley ha mostrato segni di ripresa e ha iniziato a scodinzolare, segno che stava tornando alla sua vivace normalità.

Le Immagini Che Raccontano la Storia

Questo toccante episodio è stato catturato da una bodycam indossata dalla compagna di Cristian, presente con loro durante una battuta di caccia. Le immagini di questa straordinaria vicenda sono state condivise su Facebook, sebbene con rispetto per la sensibilità dei lettori, il video non sia stato pubblicato. Nel post, Cristian ha condiviso il suo sentimento di sollievo e gioia per essere riuscito a salvare il suo amato cane.

Un Messaggio di Cuore

Concludendo il suo messaggio, il cacciatore ha espresso con ironia: “Nonostante lo spavento, siamo riusciti a salvarti e questa è la cosa importante. Comunque basto io con i miei problemi di salute, non ho bisogno di compagnia”. Una dimostrazione di amore e gratitudine per il suo compagno a quattro zampe che ha toccato il cuore di molti.

Un Lieto Fine

Come testimoniano due toccanti foto scattate in uno studio veterinario, Cristian e Marley sono di nuovo insieme e felicemente uniti. Un lieto fine che dimostra quanto sia potente il legame tra un cane e il suo padrone, e quanto sia possibile superare le avversità quando c’è amore e determinazione.