Il modo in cui ti siedi svela le caratteristiche nascoste di te stesso

L’unica cosa che ti chiederò è di dirci quale delle cinque posizioni di seduta mostrate nella foto è la più simile alla tua. Un test della personalità ti guiderà a conoscere alcuni tratti che potresti aver ignorato per tutto questo tempo . Ricordate l’illustrazione qui sotto e nel frattempo potete pensarci se non siete ancora chiari o decidete molte cose. Come avverto sempre, in questo tipo di sfida popolare, è solo per divertimento e non dovresti dare più importanza al risultato. Quello che ti chiedo è onestà al 100% perché una decisione sbagliata può portarti sulla strada sbagliata o darti una prospettiva diversa su te stesso. È importante che tu smetta di osservarli in dettaglio, senza fretta.”

Se scegli l’opzione A…

Se ti siedi con le ginocchia che quasi si toccano e le dita dei piedi rivolte verso l’interno, sei una persona creativa e affascinante, anche se un po’ infantile. Hai la capacità di fare più cose contemporaneamente, ma è difficile concentrarsi su un compito per molto tempo. Fai sentire bene le persone intorno a te, ma parli prima di pensare alle cose, e a volte te ne penti. Non prendi sul serio i tuoi problemi e pensi che si risolvano da soli; tuttavia, quando ciò non accade, trasferisci la responsabilità a terzi.





Se scegli l’opzione B…

Se ti siedi con una gamba sopra l’altra, significa che sei un sognatore con una grande immaginazione. Hai una mente piena di nuove idee che le persone trovano interessanti, motivo per cui ti considerano una vita festaiola. Non sopporta la routine, ama viaggiare e imparare cose nuove. Prendi le tue decisioni facilmente, cambi la tua acconciatura di tanto in tanto e non metti le tue radici in un posto specifico perché non perdi il tuo tempo con ciò che non ti rende felice.

Se scegli l’opzione C…

Se ti siedi con le ginocchia aperte e i talloni uniti, significa che stai pensando attentamente alle tue opinioni prima di prendere una decisione, sperando che tutto vada bene. Sei selettivo e persino schizzinoso, oltre che disorganizzato. Tuttavia, il tuo caos ha una certa logica e ogni cosa trova il suo posto anche se hai difficoltà a concentrare la tua attenzione su un compito. Ci sono persone che ti vedono come arrogante perché a volte delegittimi ciò che dicono gli altri.

Se si sceglie l’opzione D…

Se ti siedi con le gambe piegate a un angolo di 90 gradi e una parallela all’altra, sei una persona a cui non piace esprimere i propri sentimenti in pubblico e ti senti a disagio quando la questione viene discussa di fronte a te. Inoltre, non ti senti a tuo agio a baciare o abbracciare gli altri. Gli altri ti vedono come un po’ pedante e sembrano sempre sapere tutto e trasmetterlo in modo arrogante. Inoltre, non sai come gestire bene le battute e prendere tutto sul serio.

Se si sceglie l’opzione E…

Se ti siedi con una gamba incollata al tempo e appoggiato su un fianco, significa che affronti la vita con molta calma nonostante l’impulso che la società sta cercando di importi. Sei una persona testarda e persistente che non si arrende mai finché non raggiungi i tuoi obiettivi. L’aspetto fisico è molto importante per te e lavori sodo per essere al meglio. Tuttavia, non è sufficiente fidarsi di se stessi, è una questione in sospeso. Lei è anche molto sensibile alle critiche.