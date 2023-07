Il noto chef Natale Giunta accoglie il suo primo figlio, Gregorio Natale

Dalla cucina alla scrittura: le mille facce di Natale Giunta

Nel 2021, Natale Giunta, titolare di due rinomati ristoranti – il “Castello a Mare” a Palermo e “Oro Bistrot” nella Capitale – ha anche partecipato a numerosi programmi televisivi per promuovere il suo libro “Io non ci sto – Il coraggio di un uomo contro la mafia”, scritto in collaborazione con Angelica Amodei.

Lo chef ha anche preso parte al programma Soliti Ignoti e, a maggio dell’anno scorso, ha curato il catering del pranzo organizzato a Palazzo Ajutamicristo, in occasione della trasferta palermitana dei Ferragnez.

Pioggia di auguri per l’arrivo di Gregorio Natale

La notizia della nascita del piccolo Gregorio Natale ha scatenato un’ondata di auguri sui social, anche da parte degli ex colleghi de La prova del cuoco, tra cui Elisa Isoardi.

Tra i primi a congratularsi con la coppia per l’arrivo del nuovo membro della famiglia ci sono l’inviata palermitana di Striscia La Notizia, Stefania Petyx, che ha dedicato un messaggio d’affetto al piccolo: “Tesoro meraviglioso! Benvenuto al mondo, sei già fortunato perché hai una mamma e un papà speciali!!! E hai pure tanti zii (come me) che ti amano e ti proteggeranno sempre”, e la conduttrice Veronica Maya, che ha esclamato: “Gioia infinita!!! Siete meravigliosi”.