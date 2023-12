La prestigiosa classifica “100 best cheeses in the world” 2023-2024 di Taste Atlas ha decretato il Parmigiano Reggiano come il miglior formaggio del mondo. Questo riconoscimento non solo pone l’Italia in testa alla lista dei formaggi più prelibati, ma sconfigge anche la Francia nella competizione gastronomica.

Il Podio del Formaggio Perfetto

Nella classifica stilata da Taste Atlas, l’Italia si erge orgogliosamente al primo posto, conquistando le prime tre posizioni del podio. Al secondo posto, troviamo la deliziosa mozzarella di bufala campana Dop, seguita dallo stracchino al terzo posto.





Mozzarella di Bufala Campana Dop: Il Trionfo dei Sapori Italiani

La mozzarella di bufala campana Dop ha dimostrato di essere non solo un tesoro italiano, ma anche un vincitore globale nella categoria dei formaggi soft. Con un rating di 4.7, Taste Atlas non ha risparmiato elogi per questa prelibatezza italiana.

La mozzarella di bufala campana Dop si distingue per le sue proprietà uniche, derivanti dal latte di bufala. È fondamentale sottolineare che questa delizia deve essere prodotta esclusivamente con il 100 per cento di latte di bufala e seguendo rigorosamente le specifiche geografiche stabilite dal disciplinare. Questa area comprende la Campania, il basso Lazio, parte della provincia di Foggia e Venafro in Molise.

Il presidente del Consorzio, Domenico Raimondo, ha commentato con orgoglio questo risultato, sottolineando il duro lavoro dei soci e l’impegno costante del Consorzio nella diffusione della conoscenza e dell’unicità della mozzarella di bufala campana Dop.

Un Trionfo Italiano

Pier Maria Saccani, direttore del Consorzio, ha dichiarato: “Questo riconoscimento conferma la crescente richiesta di mozzarella di bufala Dop a livello internazionale. Ci motiva ulteriormente a garantire che questo prodotto straordinario possa giungere sulle tavole di tutto il mondo, puntando sempre sulla straordinaria qualità della Bufala Campana Dop, il vero segreto del suo successo. Siamo felici che la classifica evidenzi un podio completamente italiano, con una combinazione vincente tra Parmigiano Reggiano e mozzarella di bufala campana”.*

In breve, il Parmigiano Reggiano è stato incoronato come il miglior formaggio al mondo, dimostrando il primato dell’Italia nella produzione di formaggi di alta qualità. La mozzarella di bufala campana Dop, invece, ha brillato nella categoria dei formaggi soft, consolidando il suo status di tesoro gastronomico italiano e riscuotendo successo a livello globale. La classifica di Taste Atlas è una testimonianza del talento e dell’impegno dei produttori italiani nel creare prelibatezze uniche che conquistano il palato di tutto il mondo.