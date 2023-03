Ilary Blasi non nasconde più il fidanzato Bastian Müller-Pettenpohl

Nonostante sulla separazione di Ilary Blasi e Francesco Totti soffino venti di guerra tali da far andare a monte anche l’udienza del 14 marzo per la mancanza di un comune accordo, la conduttrice appare sempre più raggiante accanto al fidanzato Bastian Müller-Pettenpohl.

La loro intesa è evidente: la raccontano gli amici, ma ormai anche le immagini di una coppia felicemente consolidata, che non si nasconde più. Ma la complicità non regna solo tra loro due: trascorrendo molto tempo insieme, è naturale coinvolgere anche la famiglia. Ecco dunque, nelle nostre foto esclusive, Ilary e Bastian a passeggio con la figlia minore di lei, Isabel, impegnati in una missione speciale: l’acquisto di un coniglietto domestico per la piccola che ha da poco compiuto 7 anni. Un regalo insolito, ma che mamma Ilary sapeva essere il migliore per Isabel, che da tempo chiedeva un nuovo amico a quattro zampe.

Chissà ora che accoglienza gli verrà riservata da Donna Paola e Alfio, i due amatissimi gatti di razza canadian sphynx della Blasi. E Bastian? Tra una busta della spesa e un cartone di mangime, per questo regalo così tenero ha ricevuto un abbraccio doppio: quello di Isabel e quello di Ilary che, nel giorno in cui lui festeggiava il compleanno, ha deciso di pubblicare su Instagram alcune immagini di bellissimi momenti trascorsi insieme. Le prime inedite foto di coppia, accompagnate da una dedica per il suo amato. E chissà che i prossimi ritratti non siano quelli della loro bella famiglia allargata, coniglietto incluso.