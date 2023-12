Una tragica storia proveniente dall’Iran sta suscitando indignazione a livello internazionale. Samira Sabzian, una giovane sposa-bambina, è stata impiccata all’alba dopo aver trascorso circa dieci anni in carcere. La sua condanna a morte è stata eseguita a seguito dell’accusa di aver ucciso suo marito nel 2013. Questo drammatico episodio è stato reso noto da Iran Human Rights, un’organizzazione non governativa con sede in Norvegia, che ha denunciato la situazione.

Una Vita Segnata dall’Apartheid di Genere

Samira Sabzian è stata, secondo quanto riportato da Iran Human Rights, una vittima dell’apartheid di genere, del matrimonio infantile e della violenza domestica. Il direttore dell’ong, Mahmood Amiry-Moghaddam, ha dichiarato che “Samira è stata vittima per anni di un apartheid di genere, matrimonio da bambina e violenza domestica, oggi è vittima della macchina omicida di un regime incompetente e corrotto”. Questa tragica storia mette in luce le profonde ingiustizie che possono colpire le donne in alcune parti del mondo.

Matrimonio a 15 Anni e Condanna a Morte

Samira Sabzian è stata costretta a sposarsi a soli 15 anni nel 2009. Quattro anni dopo, nel 2013, ha ucciso suo marito ed è stata immediatamente incarcerata. Ha trascorso un decennio dietro le sbarre prima di essere condannata a morte e giustiziata all’alba. Questo tragico destino mette in evidenza la necessità di affrontare la questione dei matrimoni precoci e dei diritti delle donne, che spesso sono vittime di violenza domestica e discriminazioni sistemiche.





Mahmood Amiry-Moghaddam ha dichiarato che “Il regime in Iran si sostiene esclusivamente uccidendo e instillando paura… Ali Khamenei e gli altri leader della Repubblica islamica devono essere ritenuti responsabili di questo orrendo crimine”. La situazione delle donne in Iran è spesso oggetto di critiche da parte della comunità internazionale, che denuncia violazioni dei diritti umani e discriminazioni di genere.

Una Lotta per la Giustizia

Il direttore dell’ong ha sottolineato la necessità di lottare per la giustizia e di proteggere coloro che sono più vulnerabili in una società senza voce. Samira Sabzian è diventata, purtroppo, un simbolo delle ingiustizie perpetrate da alcuni regimi. La sua esecuzione, nonostante gli appelli per la sua clemenza, sottolinea l’urgenza di affrontare le violazioni dei diritti umani in tutto il mondo.