Incidente del bus: il racconto scioccante di un testimone

Un Giorno di Orrore a Mestre

La tranquilla giornata di Mestre, Venezia, è stata sconvolta da un incidente orribile che ha scosso tutti i presenti. Un autobus è precipitato da un cavalcavia, provocando la tragica morte di 21 persone e ferendone altre 15. Questo incidente ha portato via la vita anche all’autista, un uomo di 40 anni di nome Alberto Rizzotto. Tra le vittime ci sono anche due bambini e un’adolescente. È importante notare che tutte le vittime sono cittadini stranieri, provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Ucraina, Germania, Francia e Croazia. Alcuni dei defunti devono ancora essere identificati.

La Scena Dell’Incidente: Un Orrore Descritto da Tutti

L’incidente è stato descritto come un’apocalisse. L’autobus è uscito di strada da un cavalcavia, sfondando il guardrail e precipitando nel vuoto per circa 30 metri, non lontano dalla stazione ferroviaria. Tutti i feriti sono stati trasportati in vari ospedali, e ora una testimonianza agghiacciante arriva da uno dei presenti che ha assistito a questo tragico evento.

Le Parole di un Testimone

Dopo l’orrendo incidente stradale che ha sconvolto Mestre e tutto il Paese, è stato fondamentale capire cosa avesse causato l’accaduto. Le indagini sono in corso, ma si ipotizza che il conducente possa aver subito un malore improvviso. Nel frattempo, il servizio di emergenza medica del Veneto sta lavorando duramente per identificare altre 14 vittime e 4 feriti, di cui non si conoscono ancora i nomi.

Leonardo, un testimone dell’incidente, ha condiviso la sua testimonianza, descrivendo i momenti angoscianti che ha vissuto: “Ho sentito una forte frenata, ho pensato che fosse un treno. Poi il rumore dell’impatto, un tonfo. Mi sono allarmato e, affacciandomi, ho visto il fumo e sentito persone urlare aiuto. Mentre stavo raggiungendo l’autobus, le urla si sono trasformate in un silenzio tombale raccapricciante, che mi ha bloccato il sangue.”

Questo incidente rimarrà nella memoria di tutti coloro che lo hanno vissuto e di chi ha seguito questa terribile notizia. La comunità è unita nel cordoglio per le vittime e nelle speranze di una completa guarigione per i feriti. La ricerca della verità sull’accaduto è ancora in corso.