Incidente dello scuolabus a Rocca di Papa: tre bambini e l’autista in ospedale

Un grave incidente ha scosso la tranquilla località di Rocca di Papa questa mattina, giovedì 23 novembre, quando uno scuolabus è uscito dalla strada principale intorno alle 7 del mattino. A bordo c’erano l’autista, l’assistente e cinque bambini, e le circostanze dell’incidente sono ancora da stabilire.

L’incidente ha causato il ribaltamento del mezzo su un fianco, creando momenti di grande paura. Fortunatamente, il personale dei vigili del fuoco è intervenuto prontamente, fornendo assistenza ai cinque giovani scolari e ai due adulti presenti a bordo.

Tre dei bambini coinvolti nell’incidente, insieme all’autista, sono stati trasportati in ospedale in condizioni stabili ma per ulteriori controlli medici, classificati come codice giallo. Le autorità locali e le forze dell’ordine sono giunte sul luogo dell’incidente per condurre le indagini necessarie e stabilire le cause dell’uscita di strada dello scuolabus.





Questo tragico episodio ha gettato luce sull’importanza della sicurezza dei trasporti scolastici e ha scosso la comunità di Rocca di Papa. Le indagini proseguiranno per chiarire le cause dell’incidente e garantire che misure adeguate siano adottate per evitare incidenti simili in futuro. La priorità ora è assicurarsi che i bambini coinvolti ricevano l’assistenza medica e psicologica necessaria per superare questo momento difficile.