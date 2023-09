Incidente mortale a Trento: Monopattino travolto da Moto, bilancio tragico

Uno Scontro Fatale

Nel cuore di Trento, una tragica serata ha portato alla perdita di due giovani vite. Un incidente fatale ha coinvolto una ragazza di 16 anni, che si trovava su un monopattino, e un motociclista di 22 anni. Quest’ultimo, purtroppo, non è sopravvissuto alle gravi conseguenze dell’impatto ed è deceduto poco dopo essere stato portato all’ospedale Santa Chiara.

Il Luogo dell’Incidente

L’incidente ha avuto luogo in via Venezia, una strada che in pochi istanti è diventata il teatro di una tragedia. La dinamica precisa dello scontro è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità locali, che stanno cercando di ricostruire gli eventi che hanno portato a questa drammatica collisione tra due mezzi di trasporto.

Una Fuga Senza Speranza

L’impatto è stato devastante. La giovane ragazza è stata sbalzata per una distanza di circa trenta metri, una scena che ha lasciato senza parole chiunque fosse presente. I soccorsi sono intervenuti prontamente, ma purtroppo per la ragazza non c’è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico per ore, mentre le forze dell’ordine cercavano di fare luce su quanto accaduto.

Le Vite Perse

Le vittime di questa tragica vicenda sono due giovani, ciascuno con un futuro ancora davanti a sé. La ragazza di 16 anni, Aliyah Freya Macatangay, era nata nelle Filippine ma da tempo viveva a Trento. La sua giovane vita si è tragicamente interrotta sul posto dell’incidente. Il motociclista, Federico Pezzè, è deceduto poco dopo essere stato ricoverato in ospedale. Secondo alcuni testimoni, la moto coinvolta viaggiava a una velocità molto elevata, il che potrebbe avere contribuito alla gravità dell’impatto.

Questo tragico incidente ci ricorda quanto sia importante essere responsabili sulle strade e rispettare le regole del traffico. La vita è preziosa, e in un attimo può cambiare irrimediabilmente. Le nostre più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime, colpite da questa terribile perdita.