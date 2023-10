Incidente mortale: albero colpisce auto in corsa, automobilista deceduto

Un tragico incidente si è verificato questa mattina lungo il tratto palermitano dell’autostrada A20. Un albero improvvisamente è caduto sulla carreggiata, colpendo in pieno la vettura di un automobilista di 40 anni, Francesco Vincenzo Maniaci.

L’incidente

Maniaci era diretto al lavoro quando l’incidente è avvenuto intorno alle 6 del mattino. L’albero era posizionato fuori dalla carreggiata, ma ha ceduto improvvisamente, colpendo in pieno la vettura dell’automobilista. L’impatto ha distrutto parte della vettura, causando la perdita di controllo del veicolo da parte dell’automobilista, che ha poi urtato contro il guardrail alcuni metri più avanti.

La vittima

Francesco Vincenzo Maniaci era un medico convenzionato presso il Centro Medico-Legale Inps a Trapani. Era molto conosciuto nella comunità in provincia di Messina, dove era originario.

Le cause dell’incidente

Gli agenti della polizia stradale sono sul posto per ricostruire la dinamica dell’incidente e determinare le cause dell’improvviso crollo dell’albero. Il tratto dell’autostrada A20 è stato completamente chiuso al traffico per consentire le operazioni di soccorso e ripristino della carreggiata.

Il cordoglio della comunità

L’incidente ha scosso la comunità in provincia di Messina, dove Maniaci era molto conosciuto. Il sindaco di Sant’Agata di Militello, Bruno Mancuso, ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa del giovane medico e si è stretto alla sua famiglia in questo momento di dolore.

Questo tragico incidente ci ricorda l’importanza di prestare attenzione alla manutenzione delle strade e degli alberi che le circondano. La vita umana è preziosa e dobbiamo fare tutto il possibile per proteggerla.