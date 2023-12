Una serata di divertimento si è trasformata in una tragedia sulla strada provinciale 639, che collega Como e Lecco, quando due auto sono state coinvolte in un violento scontro frontale. Nel tragico incidente, Simone Negri, un giovane di appena 23 anni, ha perso la vita.

L’incidente è avvenuto intorno alle 23 nella zona di Eupilio. Le circostanze esatte che hanno portato allo scontro sono ancora oggetto di indagine, ma si ipotizza che l’eccessiva velocità o una manovra errata possano essere state le cause dell’incidente.

Simone Negri era alla guida di una Renault Clio, mentre l’altro veicolo coinvolto era una Ford Focus guidata da un ragazzo di 26 anni. Purtroppo, Simone Negri è morto sul colpo, mentre il conducente dell’altra auto è stato trasportato in condizioni critiche all’ospedale Sant’Anna di Como. Gli altri passeggeri hanno riportato ferite di varia entità, ma non sono in pericolo di vita.

Un Giovane Vite Spezzata





Simone Negri, originario di Erba e residente a Cesana Brianza, aveva appena compiuto 23 anni. La sua morte ha lasciato la comunità locale e i suoi familiari sconvolti. La sua compagna ha condiviso un toccante messaggio su Instagram, esprimendo tutto il suo dolore: “Amore, in questa notte un incidente mortale ti ha portato via. Io non ho parole e non ho più un filo di forza per realizzarlo. Ti amo tanto e non doveva succedere tutto questo, non doveva succedere a te.”

L’incidente ha sconvolto la vita di molte persone e rimane un triste ricordo di quanto sia preziosa la vita e quanto rapidamente possa cambiarla una fatalità stradale.