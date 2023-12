Un incidente inaspettato è avvenuto di recente a Napoli quando un giovane scooterista ha perso il controllo del suo veicolo mentre cercava di catturare un video per TikTok. L’incidente ha avuto luogo nella zona di Fuorigrotta, precisamente in via Giulio Cesare. Il giovane stava cercando di realizzare una spettacolare impennata, ma le cose sono precipitate in modo drammatico.

L’Incidente

Mentre tentava di eseguire l’impennata per il suo video, il giovane ha improvvisamente perso il controllo dello scooter, finendo per schiantarsi contro un’auto parcheggiata lungo la strada. Sebbene l’incidente potesse avere conseguenze molto più gravi, sembra che sia stato causato dalla sua inesperienza e dalla situazione stradale. Durante l’impennata, la ruota posteriore dello scooter ha colpito uno scalino tra l’asfalto e la parte di strada in rifacimento, facendolo cadere.





Le immagini dell’incidente sono diventate virali su TikTok, mostrando il giovane al centro dell’attenzione, circondato da due amici che stavano filmando la scena. Il video documenta chiaramente il momento in cui il ragazzo alza la ruota anteriore dello scooter e poi, pochi secondi dopo, sbanda improvvisamente a destra, andando a urtare l’auto parcheggiata. La zona in cui è avvenuto l’incidente di solito è piuttosto trafficata, ma durante la serata diventa meno affollata, rendendo l’area ideale per questo tipo di esibizioni.

Il video ha suscitato reazioni forti nella comunità online, con molte persone che hanno condannato l’azione imprudente del giovane. Il deputato Francesco Emilio Borrelli ha commentato l’incidente, evidenziando come tali comportamenti pericolosi e incivili finiscano per ricadere sulla collettività, comportando sia danni materiali che spese mediche. Ha anche sottolineato che questi atti sono indicativi di una subcultura delinquenziale che celebra l’esibizionismo e mostra disprezzo per la sicurezza e la vita umana.

Questo incidente dovrebbe servire da monito su quanto sia importante mantenere la sicurezza stradale e praticare comportamenti responsabili quando si è al volante o su due ruote.