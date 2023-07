Incidente stradale a Santa Teresa di Riva: Una giovane madre perde la bimba che portava in grembo

Una tragica collisione stradale avvenuta ieri sera lungo il lungomare Paolo Borsellino di Santa Teresa di Riva, in provincia di Messina, ha causato gravi conseguenze. Nel terribile incidente, due motocicli si sono scontrati, lasciando un bilancio di quattro feriti, di cui due in condizioni gravi. Tra le vittime c’è una giovane madre incinta di otto mesi, la quale ha perso la bimba che aveva in grembo a causa dell’impatto.

Il tragico destino di una giovane madre incinta

La 18enne di Santa Teresa di Riva, che si trovava all’ottavo mese di gravidanza, è stata trasportata d’urgenza all’ospedale di Taormina dopo l’incidente. Purtroppo, a causa del violento impatto con l’asfalto, ha perso la piccola che portava nel suo grembo. Attualmente, la giovane madre è stata trasferita in un ospedale di Catania e si trova in prognosi riservata, mentre si sforza di affrontare il dolore e il trauma della perdita.

Feriti e conseguenze dell’incidente

Nell’incidente sono rimasti coinvolti anche il fidanzato della giovane madre, un 17enne di Savoca, e altri due conducenti di moto. Il fidanzato è stato ricoverato al policlinico di Messina con una frattura del femore, ferite lacero-contuse ed escoriazioni, mentre gli altri due conducenti, un 17enne di Santa Teresa di Riva e una 14enne di Messina, sono stati portati all’ospedale di Taormina per cure mediche. Le loro prognosi variano tra i 15 e i 30 giorni.

Le circostanze dell’incidente

Dalle prime ricostruzioni effettuate dalla polizia locale, sembra che il ciclomotore Piaggio Liberty, su cui viaggiavano la giovane madre e il fidanzato, stesse effettuando una manovra di svolta a sinistra per parcheggiare davanti alla piazza, mentre la moto Zontes 125 cc li ha colpiti frontalmente mentre stava sorpassando. L’impatto è stato estremamente violento, con i mezzi che sono stati sbalzati a dieci metri di distanza dal punto di collisione.

L’appello per aiutare la giovane madre

Il sindaco di Santa Teresa di Riva, Danila Lo Giudice, ha lanciato un appello sui social media per trovare donatori di sangue per la giovane madre ferita. La ragazza ha un gruppo sanguigno raro, 0 RH NEGATIVO, e chiunque sia in grado di donare o conosca qualcuno con lo stesso gruppo sanguigno è invitato a contattare il numero WhatsApp 3927445660.

L’incidente stradale a Santa Teresa di Riva ha avuto conseguenze tragiche, con una giovane madre che ha perso la bimba che portava in grembo a causa dell’impatto. È un momento di profonda tristezza per la famiglia colpita da questa perdita irreparabile. L’appello del sindaco per trovare donatori di sangue mostra la solidarietà e l’empatia della comunità di fronte a una situazione così dolorosa. È importante che tutti guidino in modo responsabile e che si lavori per rendere le strade più sicure, affinché tragedie come questa possano essere prevenute in futuro.