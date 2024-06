L’amore non conosce età: Flavio Briatore e la sua giovane compagna, di 44 anni più giovane

Dopo la fine della relazione con Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore sembra aver trovato nuovamente l’amore con l’influencer Taylor Mega, di 44 anni più giovane.





Archiviata definitivamente la storia con Elisabetta Gregoraci, dalla quale ha avuto un figlio di nome Nathan Falco, Flavio Briatore sembra avere una nuova compagna. Se la differenza di età con la fidanzata precedente era significativa (30 anni), stavolta Briatore si è spinto ancora oltre. Secondo le voci di gossip, l’imprenditore brianzolo avrebbe iniziato una relazione con una ragazza che ha 44 anni meno di lui.

Il gossip lanciato da ‘Chi’

È stato il settimanale ‘Chi’ a lanciare la notizia: Flavio Briatore è di nuovo innamorato, stavolta di una ragazza che potrebbe essere sua figlia. La nuova fiamma sarebbe Taylor Mega, un’influencer italiana con un profilo Instagram seguitissimo da 800mila follower, nata nel 1994. Di origine italiana, Taylor ha tratti somatici che ricordano le ragazze dell’Est Europa: occhi azzurri, capelli biondi e fisico asciutto. La loro storia d’amore sarebbe iniziata in Costa Smeralda durante l’estate.

Il settimanale ‘Chi’ aggiunge ulteriori dettagli, parlando di un amore ‘litigarello’ nato tra i due in Sardegna pochi mesi fa. Tuttavia, entrambi sembrano preferire mantenere un basso profilo, evitando la pubblicità sulle colonne dei giornali di gossip. Nonostante ciò, la notizia della loro relazione è arrivata alle orecchie del grande pubblico.

Le dichiarazioni di Taylor Mega

Poche ore fa, nelle storie Instagram di Taylor Mega, è comparsa una frase che potrebbe riferirsi proprio alla notizia del suo legame con Briatore. “Non sempre le emozioni si possono controllare. Non penso di aver mai fatto del male a nessuno. Ma soprattutto le cose personali le ho sempre tenute private”, ha scritto l’influencer dal fisico ‘bombastico’. Un riferimento indiretto alla sua relazione con l’imprenditore? Non è chiaro, ma quello che è certo è che Taylor Mega non manca di popolarità.

La popolarità di Taylor Mega

Oltre agli 800mila follower su Instagram, Taylor può vantare una partecipazione al Festival del Cinema di Venezia di quest’anno, dove ha attirato l’attenzione dei fotografi con un abito strettissimo e aderente ‘a sirena’, che metteva in risalto le sue forme invidiabili. Insieme a lei c’era la sorella Jade Mega.

Nuove strade per Briatore e Gregoraci

Flavio Briatore ha dunque trovato una nuova compagna dopo la separazione dalla Gregoraci. Elisabetta, dal canto suo, sembra aver già ritrovato l’amore con un altro imprenditore: Francesco Bettuzzi, proprietario di ‘Pure Herbal’. Entrambi sembrano aver voltato pagina, aprendo nuovi capitoli nelle loro vite sentimentali.