Un video recente che mostra granchi vivi avvolti in imballaggi di plastica in un mercato del pesce giapponese ha scatenato una forte reazione online. Le immagini, girate a Rikuzentakata, Giappone, mostrano granchi disperati che cercano di liberarsi dai loro involucri di plastica. Questa pratica, sebbene comune in Giappone, ha provocato indignazione tra gli utenti dei social media e gli attivisti per i diritti degli animali.

Granchi Imballati in Plastica

Nel video condiviso online, diversi granchi sono intrappolati in vaschette di polistirolo e avvolti in cellophane. Si può vedere chiaramente la loro lotta per liberarsi, anche se solo alcuni riescono a rompere l’imballaggio. Questo metodo di imballaggio è tradizionale in Giappone, ma il video ha scatenato una serie di reazioni negative.

Accuse di Tortura

La reazione al video è stata immediata e intensa, con molti utenti dei social media che hanno definito questa pratica una forma di tortura per gli animali. Il commento più comune tra le reazioni online è stato: “Questa è una tortura.” Alcuni hanno addirittura paragonato le immagini a scene da film horror. Gli attivisti per i diritti degli animali hanno sottolineato che i granchi possono provare dolore e che questo metodo di trattamento è crudele.





Tradizione e Pratiche Commerciali

Mentre l’indignazione cresce, è importante notare che in molte culture asiatiche, compreso il Giappone, è comune cucinare e vendere crostacei vivi. Questi animali vengono spesso mantenuti a basse temperature per mantenerli in uno stato di ibernazione, impedendo loro di muoversi. Questo metodo consente di preparare i granchi freschi. Anche in Italia, la vendita di granchi vivi nei banchi del pesce non è una pratica insolita.

La discussione su questa controversa pratica continua a dividere opinioni e solleva importanti questioni etiche e culturali.