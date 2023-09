Inter – Sassuolo Streaming Gratis e Diretta Live TV SKY o DAZN? Rojacalcio

La Grande Sfida al San Siro

Le due squadre sono pronte per affrontare la quinta giornata di Serie A, con una partita che promette emozioni allo stadio San Siro. Se stai cercando un modo per vedere Inter vs. Sassuolo in streaming gratis, sei nel posto giusto. La partita è in programma mercoledì 27 settembre alle ore 20.45.

La Situazione in Serie A

La Serie A è ormai alla sesta giornata, e al San Siro, i padroni di casa affronteranno la squadra di Alessio Dionisi. Gli ospiti, il Sassuolo, arrivano da una vittoria per 4-2 contro la Juventus in casa, il che rappresenta il loro secondo successo consecutivo in casa. Tuttavia, il Sassuolo non è ancora riuscito a ottenere punti in trasferta. La loro sfida non sarà facile, poiché dall’altra parte ci sarà l’Inter, capolista con 15 punti, frutto di un percorso netto all’inizio del campionato, e reduce da una vittoria di misura contro l’Empoli in trasferta.

Come Seguire la Partita su DAZN

Purtroppo, Inter vs. Sassuolo non sarà disponibile gratuitamente in Italia, come le altre partite di Serie A. La buona notizia è che potrai seguire la partita in diretta streaming su DAZN, il primo servizio di streaming live e on demand completamente dedicato allo sport. Questo match sarà anche trasmesso su Sky.

Vantaggi dell’Abbonamento a DAZN

Abbonarsi a DAZN per un mese, o scegliere la soluzione annuale che consente di risparmiare fino a 220 euro all’anno, è una scelta conveniente. L’abbonamento non copre solo questa singola partita, ma ti dà accesso a tutti i contenuti disponibili sulla piattaforma.

Oltre ad Inter vs. Sassuolo, con un abbonamento a DAZN potrai seguire tutte le partite della Serie A TIM, per un totale di 10 partite al giorno, di cui 7 in esclusiva e 3 in co-esclusiva. Avrai anche accesso alla Serie BKT, LaLiga EA Sports, UEFA Europa League, Conference League, competizioni femminili come la UEFA Women’s Champions League, e altre internazionali come le coppe inglesi come la FA Cup e la Carabao Cup.

L’offerta di DAZN non si ferma qui; comprende anche il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, oltre a eventi sportivi come l’NFL, la boxe, l’UFC e altro ancora. Non dimentichiamoci dei canali Eurosport HD 1 e HD 2, che offrono tennis, ciclismo, volley, atletica e programmi di approfondimento come Tutti Bravi dal Divano, Sunday Night Square, SuperTele e contenuti originali DAZN.

I Costi dell’Abbonamento a DAZN

Da quest’estate, DAZN offre tre piani di abbonamento: START, STANDARD e PLUS, ciascuno con caratteristiche e possibilità di fruizione differenti sulla piattaforma DAZN.

Con il piano START (13,99 euro al mese, 9,99 euro al mese con vincolo e 89,99 euro in un'unica soluzione, ma senza la Serie A), potrai visualizzare contenuti in contemporanea su due dispositivi solo se entrambi sono connessi alla stessa rete internet della tua abitazione.

Il piano STANDARD (40,99 euro al mese; 30,99 euro al mese con vincolo, o 299 euro in un'unica soluzione) ti permette di visualizzare contenuti in contemporanea su due dispositivi solo se entrambi sono connessi alla stessa rete internet della tua abitazione.

Il piano PLUS (55,99 euro al mese; 45,99 euro al mese con vincolo, o 449 euro in un'unica soluzione) ti consente di vedere contenuti in contemporanea attraverso due reti internet diverse.

È importante sottolineare che l’account DAZN è personale e non può essere ceduto a terzi. Per ragioni di sicurezza, l’accesso al servizio è limitato alle persone che appartengono al medesimo nucleo domestico, inclusi membri della stessa famiglia o conviventi.

Come per altri servizi di streaming in abbonamento legati a contenuti audiovisivi, DAZN richiede che solo le persone appartenenti al medesimo nucleo domestico possano accedere al servizio. Questa restrizione è finalizzata a garantire la sicurezza e l’integrità degli account personali, evitando l’uso improprio da parte di estranei.

Precedenti Inter Sassuolo: la storia di un duello sempre più acceso

La sfida tra Inter e Sassuolo è una delle più sentite del calcio italiano. Due squadre che si sono incontrate numerose volte nel corso degli anni, dando vita a partite emozionanti e spettacolari. Ma quali sono stati i precedenti tra queste due compagini? In questo articolo cercheremo di ripercorrere la storia di questo duello sempre più acceso.

La prima volta che Inter e Sassuolo si sono affrontate in un match ufficiale è stata nella stagione 2013/2014, quando i nerazzurri hanno ospitato i neroverdi allo stadio Giuseppe Meazza. La partita si è conclusa con una vittoria per 7-0 dell’Inter, con una tripletta di Mauro Icardi e doppiette di Rodrigo Palacio e Yuto Nagatomo.

Nella stagione successiva, il Sassuolo ha ottenuto la sua prima vittoria contro l’Inter, battendo i nerazzurri per 3-1 allo stadio Città del Tricolore. In quella partita, la squadra emiliana ha messo in mostra un gioco coraggioso e aggressivo, mettendo in difficoltà gli avversari.

Negli anni successivi, i confronti tra Inter e Sassuolo sono stati molto equilibrati, con entrambe le squadre che hanno ottenuto vittorie importanti. Tra le partite più memorabili ci sono sicuramente quelle della stagione 2017/2018, quando l’Inter ha vinto entrambi gli scontri diretti per 1-0, grazie ai gol di Milan Skriniar e Mauro Icardi.

Ma il duello tra Inter e Sassuolo non si è limitato al campo da gioco. Negli ultimi anni, infatti, si sono registrati anche diversi episodi di tensione tra le due tifoserie. Nel dicembre del 2019, ad esempio, durante la partita Inter-Sassuolo allo stadio San Siro, alcuni tifosi nerazzurri hanno esposto uno striscione offensivo nei confronti dei tifosi del Sassuolo, suscitando la reazione indignata della società emiliana.

Nonostante questi episodi, però, il duello tra Inter e Sassuolo rimane uno dei più appassionanti del calcio italiano. Due squadre che si sfidano con grinta e determinazione, dando vita a partite spettacolari e sempre imprevedibili. E chissà quale sarà il prossimo capitolo di questa storia.