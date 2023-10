Iolanda Apostolico, cosa sappiamo sulla sua carriera, marito e figli

Scopri la storia di Iolanda Apostolico, la giudice di Catania che ha dichiarato illegittimo il trattenimento dei richiedenti asilo.

Chi è Iolanda Apostolico?

Iolanda Apostolico, giudice del tribunale di Catania, è diventata un nome noto per la sua difesa dei diritti dei migranti. Scopriamo di più sulla sua vita e sul suo ruolo di giudice.

Una Giudice Coraggiosa

Iolanda Apostolico, al tribunale di Catania, ha destato l’attenzione nazionale per la sua audace decisione di dichiarare illegittimo il trattenimento dei richiedenti asilo in base al decreto del Governo Meloni. Secondo la giudice, questo decreto viola le norme dell’Unione Europea e la Costituzione italiana. La sua decisione ha avuto un impatto significativo e ha sollevato discussioni su scala nazionale.

Vita Personale

Iolanda Apostolico è nata a Cassino, in provincia di Frosinone, nel 1964, ed è attualmente una donna di 59 anni. È sposata con Massimo Mingrini, un funzionario giudiziario, ed è madre di tre figli.

Carriera Giuridica

Dopo aver conseguito la laurea in Giurisprudenza, Iolanda Apostolico ha vinto il concorso in magistratura e ha iniziato la sua carriera in Sicilia. Ha lavorato al tribunale di Catania per oltre vent’anni, specializzandosi sia in questioni civili che penali. Successivamente, si è dedicata ai casi legati all’immigrazione, diventando giudice del settore immigrazione.

La sua carriera è stata caratterizzata da rigorosità e imparzialità, senza affiliazioni politiche note.

La Decisione sul Decreto dei Migranti

La giudice Iolanda Apostolico è diventata nota a livello nazionale quando ha dichiarato illegittimo il decreto del governo Meloni che prevedeva il trattenimento dei richiedenti asilo nei Centri di Permanenza per i Rimpatri (CPR). Apostolico ha affermato che questo decreto viola le norme dell’Unione Europea e la Costituzione italiana.

In particolare, la giudice ha accolto il ricorso di un migrante di origini tunisine sbarcato a Lampedusa nel settembre 2023 e portato al nuovo centro di Pozzallo. La sua decisione ha reso illegittimi anche i trattenimenti di altre tre persone nelle stesse circostanze giuridiche. Inoltre, ha disapplicato la garanzia finanziaria di 4.938 euro per i richiedenti asilo, al fine di evitare la detenzione nei CPR.

La giudice Iolanda Apostolico, con la sua decisione coraggiosa, ha dimostrato di essere una difensora dei diritti dei migranti e una sostenitrice dei principi europei e costituzionali. La sua storia e il suo impegno nella giustizia italiana ne fanno una figura di rilievo nel panorama giuridico del paese.