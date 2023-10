Kevin Spacey: Ricovero d’Urgenza in Uzbekistan

Un Sospetto Infarto al Festival Internazionale del Cinema

L’attore 64enne Kevin Spacey ha vissuto momenti di paura durante la sua visita a Tashkent, in Uzbekistan, al Festival Internazionale del Cinema. Mentre esplorava un museo, ha sperimentato un episodio di perdita improvvisa di sensibilità al braccio sinistro, descritto come “per otto secondi”.

La Corsa in Ospedale

Spaventato da questa inquietante esperienza, Spacey è stato immediatamente trasportato d’urgenza in ospedale. Qui ha affrontato una serie di esami, tra cui una risonanza magnetica, per escludere il sospetto di un infarto cardiaco.

L’Incidente Scongiurato

Fortunatamente, le fonti vicine all’attore rassicurano sul fatto che non vi erano problemi cardiaci in gioco. Spacey è stato curato con grande professionalità dai medici e dal personale ospedaliero. Dopo queste rassicurazioni mediche, ha ricevuto il via libera per tornare al Festival Internazionale del Cinema.

Un Futuro di Approfondimenti Medici

Sebbene l’infarto sia stato scongiurato, la causa della temporanea perdita di sensibilità al braccio sinistro rimane un mistero. L’attore prevede di eseguire ulteriori controlli una volta tornato a casa per scoprire la causa di questo episodio spaventoso.

Riflessioni sull’Incidente

Spacey ha condiviso il suo pensiero sull’incidente: “Mi sono dovuto prendere un momento e ho riflettuto su quanto sia fragile la vita per tutti noi. Stavo guardando degli straordinari murales, quando all’improvviso ho sentito il mio braccio sinistro diventare completamente insensibile per circa otto secondi. Non me ne sono interessato, ma poi l’ho detto alle persone con cui ero e siamo andati immediatamente al centro medico.”

Un Ritorno Dopo le Tempeste

Kevin Spacey ha affrontato non solo questa sfida fisica, ma anche pesanti accuse di abusi sessuali risalenti al periodo compreso fra il 2001 e il 2013. Fortunatamente, è stato dichiarato “non colpevole delle nove accuse mosse contro di lui”. Questo verdetto ha portato un senso di sollievo e gratitudine nella sua vita, dopo un lungo periodo di battaglie legali.