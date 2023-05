La felicità delle donne single dopo i 45 anni: uno stile di vita scelto - Controcopertina

Un’indagine condotta dall’agenzia di analisi di mercato Mintel ha rivelato che un numero significativo di donne single tra i 45 e i 65 anni si sente felice e soddisfatta della propria situazione sentimentale. Contrariamente agli stereotipi, molte donne preferiscono dedicarsi alle proprie passioni e alla crescita personale piuttosto che cercare una relazione stabile. Questa tendenza è particolarmente evidente nelle donne che hanno superato i 45 anni, mentre gli uomini della stessa fascia d’età mostrano una percentuale inferiore di soddisfazione.

Le donne single abbracciano la felicità e l’indipendenza:

Secondo la psicoterapeuta Elisabetta Todaro, questo fenomeno di felice singletudine è una conseguenza del crescente senso di assertività delle donne. Grazie alla loro emancipazione sia a livello lavorativo che affettivo, le donne hanno la possibilità di affermarsi e di distaccarsi dagli stereotipi tradizionali che le legavano a un contesto domestico-familiare. Questa nuova generazione di donne single ha la libertà di fare scelte che rispecchiano i propri desideri e di vivere una vita autonoma e soddisfacente.

Un cambiamento di prospettiva:

In passato, la realizzazione di un progetto familiare e il raggiungimento di un partner erano considerati fonti di riconoscimento sociale per le donne. Al contrario, le donne single venivano spesso etichettate come “zitelle”. Oggi, invece, le donne che scelgono di essere single lo fanno per esplorare nuove esperienze, condividere la propria vita con persone affini e coltivare le proprie passioni. La presenza di un compagno non è più vista come un bisogno, ma come una scelta consapevole.

La maturità e il piacere di essere se stesse:

Secondo il terapeuta David Schnarch, il vero piacere sessuale inizia intorno ai 50 anni. A questa età, le donne si sentono meno pressate da impegni familiari e lavorativi e possono concentrarsi maggiormente su se stesse. Investono tempo nelle attività che le gratificano, come lezioni di tango, scrittura di poesie, aperitivi e mantenimento della forma fisica. Queste attività contribuiscono al loro benessere e alla loro felicità.

Gli uomini e il cambiamento:

Spesso, sono le partner delle uomini a stimolarli a prendersi cura di sé al di fuori del lavoro, a coltivare interessi e a crescere culturalmente. Gli uomini, essendo più orientati verso il successo lavorativo, possono risentire maggiormente del pensionamento e hanno bisogno di trovare nuovi stimoli nella vita.

Conclusioni:

Le donne single sopra i 45 anni hanno abbracciato la felicità e l’indipendenza, scegliendo uno stile di vita che rispecchia le loro passioni e desideri. Questa nuova generazione di donne si sente appagata e realizzata nella propria singletudine. La società dovrebbe riconoscere e valorizzare questa scelta, creando uno spazio in cui essere single non sia visto come un’eccezione, ma come una possibilità legittima di vita. L’autenticità e l’indipendenza delle donne single sono da celebrare, poiché rappresentano una sfida agli stereotipi e un’opportunità di crescita personale.