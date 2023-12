La Sanremo 2024 sta aumentando il numero di cantanti partecipanti e Amadeus ha cambiato il regolamento poco prima dell’annuncio.

Cambio di Regolamento a Sorpresa

A poche ore dall’annuncio dei cantanti che parteciperanno a Sanremo 2024, il conduttore Amadeus ha sorpreso tutti con una modifica significativa al regolamento della celebre manifestazione canora italiana. La notizia è stata resa pubblica dalla Rai la mattina del 3 dicembre e riguarda direttamente il numero di artisti in gara, che passeranno da 26 a 30.

Dettagli del Cambio di Regolamento

Secondo il documento ufficiale di “modifica al regolamento di Sanremo 2024”, il numero degli artisti invitati dal Direttore Artistico, Amadeus stesso, viene aumentato da 23 a 27. Di conseguenza, il numero complessivo di artisti in gara, che include anche i 3 artisti vincitori di Sanremo Giovani edizione 2023, passerà da 26 a 30. Questa modifica amplia significativamente la dimensione e la portata dell’evento.

La Sfida di Amadeus

Amadeus, che si appresta a condurre il suo quinto e ultimo Sanremo (almeno per il momento), sta dimostrando un impegno straordinario per rendere questa edizione memorabile. Ha già promesso che le serate non si concluderanno prima delle 2 di notte, anticipando serate più lunghe e ricche di spettacolo. Con 30 artisti in gara, la sfida di Amadeus sarà quella di gestire al meglio la durata delle cinque serate senza sacrificare la qualità degli interpreti sul palco.





Il Successo di Amadeus a Sanremo

Negli anni precedenti, Amadeus ha portato Sanremo a nuovi livelli di ascolti e di apprezzamento artistico, nonostante le sfide legate alla pandemia. L’edizione 2024 rappresenta il culmine di una carriera di successi alla guida della manifestazione canora più amata d’Italia.

Annuncio dei Cantanti

L’attesa per conoscere i nomi dei 30 cantanti di Sanremo 2024 sta per terminare. L’annuncio ufficiale avverrà durante il Tg1 delle 13.30 del 3 dicembre. Questo segue l’annuncio dei co-conduttori e co-conduttrici delle serate, già comunicato in precedenza. Inoltre, il 6 dicembre, Amadeus svelerà i nomi degli ospiti che si esibiranno durante l’evento. Restate sintonizzati per tutte le novità sulla prossima edizione di Sanremo!