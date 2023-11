La Scomparsa di Kimberly Bonvissuto: Un Appello Disperato dal Suo Papà

Un Nuovo Dramma Familiare

Dopo il tragico destino di Giulia Cecchettin, un’altra famiglia italiana è sconvolta dalla scomparsa di una giovane ragazza. Kimberly Bonvissuto, una ventenne di Busto Arsizio, è scomparsa dal lunedì scorso, lasciando la sua famiglia nell’angoscia. Con capelli rossi e un’altezza di 1,55 metri, Kimberly aveva originariamente detto alla madre che sarebbe uscita a cena con sua cugina. Tuttavia, sembra che avesse in programma un incontro con un ragazzo. Il suo ultimo messaggio è stato inviato intorno alle 21:30, annunciando che sarebbe tornata entro 30 minuti, ma da allora non c’è più traccia di lei.

L’Appello Disperato del Papà

Il padre di Kimberly Bonvissuto ha lanciato un appello toccante alla ricerca della sua amata figlia. Con voce preoccupata, ha dichiarato: “Qualsiasi cosa sia successa, non mi importa. Se mi senti, chiamami. L’ansia mi sta uccidendo, devo solo aspettare. Sono un morto che cammina.” Ha anche condiviso dettagli sulle indagini in corso: “Gli inquirenti dispongono di tutto il materiale, messaggi e video: stanno esaminando tutto. Ci vorrà un po’ di tempo e stiamo aspettando alcune risposte. L’unica cosa che posso dire è che se mia figlia mi sta guardando o mi sta ascoltando, le chiedo di farsi sentire. Qualsiasi cosa sia successa, non mi interessa: sono sempre qui e pronto a risolvere qualsiasi problema. La sto aspettando e non deve preoccuparsi. Deve capire che il papà è sempre presente.”

Il Parallelo con la Storia di Giulia

Il papà di Kimberly Bonvissuto ha anche fatto un inevitabile parallelo con la tragica storia di Giulia Cecchettin, evidenziando la sua preoccupazione per il destino della sua figlia. Ha aggiunto: “Se lei mi sta ascoltando, prenda il telefono. Se ha difficoltà a tornare a casa anche a piedi, farò una maratona per lei e le dimostrerò che nulla è accaduto. L’importante è che torni a casa. Io sono qui. Non voglio che quello che è successo a Giulia accada anche a mia figlia. Quello che sto vivendo fino all’altro ieri non me lo immaginavo. Ora capisco il dolore che sta provando la famiglia di Giulia.”





In un momento così difficile, la speranza è che Kimberly Bonvissuto possa tornare sana e salva a casa, mettendo fine all’angoscia della sua famiglia.