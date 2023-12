La scomparsa di Noemi Roberti, l’angelo del liceo: la città si unisce nel dolore per questa tragedia senza senso!

Una tragedia ha colpito la città di Rieti e in particolare il liceo Pedagogico Elena Principessa di Napoli. Noemi Roberti, una giovane studentessa di soli 17 anni, è stata strappata all’affetto dei suoi cari in un terribile incidente stradale.

Un Dolore Inimmaginabile

La notizia della morte di Noemi ha generato una profonda commozione tra i compagni di scuola e gli insegnanti del liceo. Non riescono ancora ad elaborare quanto accaduto e sono scioccati dalla prematura scomparsa della loro amica e compagna di classe.





Momento di Ricordo

Noemi frequentava il terzo C dell’istituto reatino, e stamattina la scuola ha osservato un momento di ricordo in sua memoria. I suoi compagni sono stati uniti nel lutto, incapaci di comprendere la tragedia che li ha colpiti così duramente. La salma della giovane è attualmente presso l’ospedale de Lellis di Rieti, non ancora a disposizione della famiglia e degli amici per una visita.

Un Minuto di Silenzio

Nel tentativo di elaborare questa dolorosa perdita, il liceo ha osservato un minuto di silenzio in onore di Noemi. Le parole sono poche di fronte a una tragedia così devastante, ma la comunità scolastica vuole dimostrare il proprio affetto e rispetto per la giovane vita spezzata troppo presto.

I Dettagli dell’Incidente

L’incidente che ha portato alla morte di Noemi è avvenuto sulla Terminillese, a Vazia. La studentessa era passeggera su un’auto con altre tre persone a bordo. Gli altri tre giovani occupanti della vettura, uno di Rieti e due di origine egiziana, hanno riportato ferite gravi. Il conducente dell’altra vettura coinvolta ha riportato ferite meno gravi. La 17enne è purtroppo deceduta durante il trasporto in ospedale a causa delle gravi lesioni subite.

Le Circostanze dell’Incidente

L’incidente è avvenuto intorno alle 15.45 del giorno precedente e ha coinvolto due auto Mercedes che procedevano nella stessa direzione, verso Rieti. Le circostanze esatte dell’incidente sono ancora oggetto di indagine, ma sembra che uno dei veicoli stesse svoltando a sinistra quando si è verificato l’impatto con l’altro mezzo, forse in un tentativo di sorpasso. Questo tragico incidente ha sconvolto le vite di molte persone e ha portato via una giovane promessa con un futuro luminoso davanti a lei.