La sfortuna di Filippo Turetta: arrestato in Germania per un piccolo inconveniente auto

Questa mattina è giunta una svolta nell’orrore che ha colpito l’Italia con l’omicidio di Giulia Cecchettin. Filippo Turetta, il 22enne sospettato dell’omicidio, è stato arrestato in Germania. L’avvocato del giovane, Emanuele Compagno, ha confermato la notizia, informando anche i genitori di Turetta.

L’Accusa di Omicidio

Filippo Turetta è accusato di “omicidio aggravato” per la tragica morte di Giulia Cecchettin. Un giudice tedesco dovrà valutare il mandato di arresto europeo e decidere sulla consegna del giovane. L’arresto è avvenuto all’alba in Bassa Sassonia, a 150 chilometri da Lipsia, dove Turetta si trovava con l’auto. Durante il fermo, è stato notato che le luci dell’auto erano spente, il che viola le leggi tedesche che richiedono che le luci siano sempre accese mentre si guida.

La Fine di una Fuga Angosciante

La fuga di Turetta aveva destato apprensione e aveva portato le forze dell’ordine a una caccia all’uomo. La sua auto era stata intercettata da una telecamera in Austria, ma da allora si erano perse le sue tracce. Dopo l’aggressione a Giulia Cecchettin, il giovane aveva abbandonato il corpo della vittima vicino al lago di Barcis e si era dato alla fuga. Un mandato di arresto europeo era stato emesso, ma Turetta aveva continuato a sfuggire alle autorità. La sua cattura è stata resa possibile grazie alla segnalazione dell’Interpol e all’attenzione dei poliziotti tedeschi.





L’Utilizzo di Banconote Insanguinate

Durante la sua fuga, Filippo Turetta aveva utilizzato banconote insanguinate per fare benzina in un distributore automatico. Le telecamere avevano registrato l’auto del giovane mentre inseriva il denaro nello sportello del distributore. Quando il proprietario del distributore ha aperto l’impianto successivamente, ha trovato una banconota da 20 euro macchiata di sangue.

Una Morte Atroce

Le indagini hanno rivelato la brutalità dell’omicidio di Giulia Cecchettin. Le ferite alla testa e al collo erano profonde e inflitte con estrema violenza. Gli investigatori ritengono che la giovane sia stata uccisa prima di essere gettata in una scarpata nella Val Caltea, a Barcis. La scoperta del corpo era avvenuta dopo giorni di ricerche e speranze, con un volontario della protezione civile che aveva fatto la tragica scoperta.

Un Segnale Contro la Violenza sulle Donne

La morte di Giulia Cecchettin ha suscitato una forte reazione in tutto il paese. Il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha proposto di indossare il fiocco rosso in segno di protesta contro la violenza di genere, invitando anche le amministrazioni locali a unirsi all’iniziativa. Il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara, ha annunciato un minuto di silenzio nelle scuole italiane in onore di Giulia e di tutte le donne vittime di violenze.

La cattura di Filippo Turetta segna un passo avanti nella ricerca di giustizia per Giulia Cecchettin, mentre l’Italia continua a riflettere sulla tragedia della violenza sulle donne.

