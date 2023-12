La tragica scomparsa di Erica Galli a soli 26 Anni. Un malore improvviso dopo la perdita del padre

Erica Galli, una giovane di Scandicci, ha lasciato questo mondo prematuramente a soli 26 anni, vittima di un improvviso malore che l’ha condotta all’ospedale di Careggi, Firenze. Questa dolorosa perdita è sopraggiunta solo un mese dopo la morte di suo padre, Enrico, gettando la sua famiglia in una profonda tristezza.

Mentre la famiglia Galli affronta il lutto per la prematura scomparsa di Erica, la comunità locale si unisce in un gesto di solidarietà. Il momento del commiato da Erica è stato fissato per sabato 9 dicembre alle 15 a Villa Vogel a Firenze, quando amici e parenti si riuniranno per onorare la sua memoria.





Solo dieci giorni fa, Erica è stata colpita da una grave malattia, che l’ha portata inizialmente all’ospedale San Giovanni di Dio Torregalli. Tuttavia, il suo stato di salute si è rapidamente deteriorato, costringendo un successivo trasferimento al Policlinico di Careggi, dove purtroppo ha perso la battaglia per la vita.

Erica Galli, laureata in Ingegneria presso l’Università di Firenze e impiegata da Gucci, era anche una volontaria nell’Humanitas di Scandicci, dedicando parte del suo tempo ai servizi sociali. Ma la sua vita era molto di più: amava viaggiare e il mare, ed era appassionata di amicizie. Sulle sue pagine social, condivise emozionanti foto di viaggi in Lapponia, Canarie e Islanda, mostrando un’anima avventurosa e un desiderio profondo di esplorazione. Le sue storie e le immagini virtuali riflettevano la vitalità e l’entusiasmo di Erica per il mondo e per la vita stessa.