La tragica vicenda di Ielly Gabriele Alves: uccisa dal compagno mentre lo riprendeva con la pistola del delitto

La vicenda di Ielly Gabriele Alves, giovane brasiliana di 23 anni, ha fatto il giro del mondo per la sua tragica fine. La ragazza è stata uccisa dal suo ex-compagno, Diego Fonseca Borges, mentre lo riprendeva con la pistola del delitto.

La vicenda è avvenuta a Jataí, nello Stato centro-occidentale di Goiás, e il video choc è stato diffuso in rete. Nel filmato si vede Ielly riprendere Diego mentre impugna l’arma. Lei ride, senza sapere ciò che sta per accaderle. “È divertente. Vai avanti, amore, fallo”, dice Ielly. Lui le punta la pistola alla faccia e lei continua a ridere ancora più forte. Poi preme il grilletto e le spara.

Il cellulare cade a terra interrompendo il filmato. La giovane viene subito trasportata in ospedale ma muore dopo pochi minuti. Ed è proprio nel vicino nosocomio che Diego, interrogato dagli agenti, dice di essere stato attaccato da uomini in moto mentre si trovava in auto con la ragazza.





Tuttavia, dopo aver analizzato a fondo il cellulare della vittima e avendo trovato il suo ultimo video, gli inquirenti hanno arrestato Diego Fonseca Borges con l’accusa di omicidio.

Secondo quanto riferito da Metropoles.com, pare che la coppia si fosse separata qualche tempo fa, ma, dai messaggi inviati da Diego alla ragazza, il ragazzo l’aveva comunque invitata a vedere il suo nuovo “giocattolo”, ovvero la pistola del delitto. Nei messaggi del cellulare della vittima, il ragazzo la invitava a provare la rivoltella nel ranch di proprietà di suo zio.

Durante la lunga testimonianza agli agenti, il 27enne avrebbe riferito che pensava che la pistola fosse scarica. Specialmente dopo che era stata utilizzata, a suo dire, per una sessione di “tiro al bersaglio” nel ranch di suo zio.

La vicenda di Ielly Gabriele Alves è un’altra tragica testimonianza della violenza di genere che purtroppo ancora oggi colpisce molte donne in tutto il mondo.