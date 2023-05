La vera storia di Wax: età, fidanzata cantante, Amici e dove vive - Controcopertina

Finale di Amici 22: Wax, il cantante ribelle in lizza per la vittoriaÈ giunto il momento tanto atteso della finale di Amici 22. Questa sera scopriremo chi sarà il vincitore di questa edizione e chi si aggiudicherà il titolo nella seconda disciplina classificata. Tra i finalisti c’è Wax, e in questo articolo approfondiremo la sua storia e le sue prospettive per la serata finale.

I quattro finalisti di Amici 22

Durante la semifinale di Amici, trasmessa Sabato 6 Maggio, i concorrenti si sono sfidati senza pietà per guadagnarsi un posto nella finalissima. Solo quattro di loro hanno avuto accesso alla serata decisiva, mentre gli altri due hanno dovuto dire addio al programma. Isobel, la talentuosa ballerina, è stata la prima ad accedere alla finale, seguita da Mattia Zenzola, il fenomeno di latino americano, e Angelina Mango, la promettente cantante. Il quarto finalista è Wax, il giovane cantautore che ha strappato l’ultimo posto in palio.

Wax: la ribellione musicale di un giovane talento

Wax, nome d’arte di Matteo Lucido, è un cantante di vent’anni originario di Milano. Con i suoi capelli rossi e una personalità ribelle, ha conquistato l’attenzione del pubblico di Amici 22. Fin da piccolo, Wax ha sognato di fare musica e ha deciso di mettersi alla prova partecipando ai provini del programma. È stato scelto da Arisa per far parte della sua squadra e da allora ha dimostrato di avere un talento unico.

Non è stato un percorso privo di ostacoli per Wax. I suoi comportamenti ribelli e controversi lo hanno portato vicino all’eliminazione più di una volta, e è stato coinvolto nel famoso “Noce Moscata Gate”. Tuttavia, negli ultimi mesi, Wax si è riscattato dimostrando determinazione e consapevolezza del suo talento.

Una serata di emozioni e legami speciali

Wax è un cuore solitario all’interno di Amici 22. Nonostante alcuni avvicinamenti con Claudia, una ballerina poi eliminata dal programma, e un legame profondo con Angelina, a cui ha dedicato una canzone nell’ultima puntata, al momento non ha una fidanzata al di fuori dello show. Questa sera avrà l’opportunità di misurarsi con gli altri talenti in gara e di dimostrare il suo valore.

La finale di Amici 22 è una notte di attesa e speranza per Wax, il cantante ribelle con una grande passione per la musica. Nonostante le sfide e le controversie, ha dimostrato di avere il talento e la determinazione necessari per primeggiare. Stasera sapremo se Wax solleverà la coppa della vittoria e realizzerà il suo sogno di conquistare il pubblico e la musica italiana.