La vita spezzata di Mariangela: un tragico incidente stradale le porta via tutto

Nella serata di domenica 15 agosto, un tragico incidente stradale ha sconvolto la vita di una famiglia a Roma, nella zona di via Braccianese. Mariangela Palozzi, una donna di soli 39 anni, ha perso la vita in un violento impatto tra la sua auto e un SUV. La tragedia si è consumata sotto gli occhi atterriti del marito e dei loro due figli, di 7 e 11 anni, tutti ora ricoverati in condizioni critiche presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma.

L’incidente fatale ha avuto luogo la sera di domenica, in prossimità dell’incrocio tra via Braccianese e via Villarbese, nel comune di Roma. Mariangela Palozzi viaggiava con il marito alla guida di una Lancia Ypsilon. Mentre stavano svoltando a sinistra, un SUV Jeep che sopraggiungeva non è riuscito ad evitare l’impatto. La collisione è avvenuta sul lato destro del veicolo, proprio dove sedeva la donna di 39 anni. Nonostante i soccorsi siano stati immediatamente chiamati da altri automobilisti presenti sulla scena, purtroppo, non è stato possibile salvare Mariangela. Il personale medico del servizio 118 ha constatato il suo decesso. Nel frattempo, i due figli e il marito sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale tramite eliambulanza, e le loro condizioni restano gravi.

La polizia sta attualmente svolgendo le indagini per determinare la dinamica precisa dell’incidente e stabilire le eventuali responsabilità. L’automobilista al volante del veicolo che ha colpito la Lancia Ypsilon di Mariangela Palozzi rischia di essere accusato di omicidio stradale. Nell’altro veicolo coinvolto nell’incidente c’era un padre al volante e sua figlia, una ragazzina di 15 anni. Entrambi sono stati trasportati all’ospedale Sant’Andrea ma fortunatamente non sono in pericolo di vita.

In Breve

Nella serata di domenica 15 agosto, Mariangela Palozzi, 39 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale a Roma. Il suo veicolo è stato coinvolto in una violenta collisione con un SUV, mentre viaggiava con il marito e i loro due figli, di 7 e 11 anni, che sono stati ricoverati in gravi condizioni. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine da parte delle autorità, con il conducente dell’altro veicolo che rischia gravi conseguenze legali.