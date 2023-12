La comunità di Aversa è sconvolta dalla tragica perdita di Mery Conte, una giovane di soli 23 anni, in un terribile incidente stradale. L’incidente è avvenuto in viale della Libertà, lasciando un vuoto insopportabile tra amici e familiari.

La Tragedia dell’Incidente

La vita di Mery Conte è stata spezzata nella notte tra il 13 e il 14 dicembre in un incidente stradale sulla variante di Aversa, nella provincia di Caserta. Secondo le fonti, Mery è deceduta praticamente sul colpo a causa dell’incidente. La sua vettura, una Mini Cooper, ha perso il controllo, causando lo schianto, e al momento le cause sono ancora in fase di accertamento.

I Dettagli dell’Incidente

Mery Conte era a bordo della sua Mini Cooper insieme al fidanzato e a un amico. L’incidente è avvenuto tra via Serao e via Nenni, in prossimità della stazione di Aversa. La dinamica dell’incidente ha visto la vettura perdere il controllo, colpendo un palo e poi un muro. Nonostante l’intervento tempestivo dei soccorritori, purtroppo per Mery non c’era più nulla da fare.





La Comunità in Lutto

Gli altri due passeggeri a bordo dell’auto sono stati trasportati in ospedale, ma fortunatamente non sono in pericolo di vita. Il conducente, che è risultato negativo ai test di alcol e droga, ha involontariamente causato questa terribile tragedia. La notizia della morte di Mery Conte, conosciuta nella comunità locale come estetista a Qualiano, ha scatenato un profondo dolore tra coloro che l’hanno conosciuta. Una sua amica ha condiviso sui social media: “Mi rimangono solo i ricordi delle serate, dei momenti fantastici e delle risate fatte insieme. Riposa in pace, amore mio.”