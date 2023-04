Laura Chiatti, chi è la sorella Elisa? Età, fidanzato e figli

Laura Chiatti, una delle più apprezzate interpreti italiane, è sposata con Marco Bocci e insieme hanno due figli, Enea e Pablo. L’attrice ha un forte orientamento familiare, ma solo di recente ha condiviso sui social media la presenza di una persona che è stata una costante nella sua vita.

Si tratta della sorella maggiore Elisa Chiatti, alla quale ha fatto un bellissimo omaggio di compleanno. Le due hanno una notevole somiglianza, soprattutto perché condividono gli stessi accattivanti e penetranti occhi azzurri, che lasciano a bocca aperta gli ammiratori dell’attrice.

Di Elisa Chiatti si sa poco, a parte la parentela con Laura Chiatti. L’attrice è molto legata alla sua famiglia, come dimostra il fatto che si sia aggrappata a loro durante un periodo difficile della sua vita, quando il marito, Marco Bocci, rimase in coma per tre giorni a causa di un’infezione da herpes al cervello.

Elisa ha un seguito di circa 900 persone sui social media e, tra le poche fotografie che ha condiviso, ce n’è una che ritrae i nipotini Enea e Pablo. È difficile ignorare la somiglianza tra Elisa e la sorella “famosa”: entrambe hanno capelli biondi e occhi azzurri penetranti, che le fanno sembrare due gocce d’acqua.