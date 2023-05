Le lamentele di una casalinga sposata con un milionario: una vita di lusso sotto il fuoco delle critiche"+ - Controcopertina

Linda Andrade, la “Original Dubai Housewife”, svela i lati negativi della sua vita da moglie di un magnate finanziario.

Una casalinga di Dubai ha attirato l’attenzione online dopo aver condiviso i suoi lamenti sulla vita da sposata con un milionario. Le sue rivelazioni riguardano un aspetto impeccabile, cibo in abbondanza e viaggi in prima classe. I video in cui esprime queste lamentele hanno ricevuto milioni di visualizzazioni.

Linda Andrade, una giovane donna di 23 anni originaria della Giordania, afferma di essere sposata con Ricky Andrade, un ricchissimo commerciante di Forex e criptovalute di Dubai. Condivide regolarmente video sulla sua vita con il marito con i suoi quasi 530.000 follower su TikTok, definendosi l'”Original Dubai Housewife”.

In alcuni dei suoi video più recenti, intitolati “Le cose peggiori di stare con un milionario”, Linda rivela gli aspetti negativi della sua vita fianco a fianco con un magnate del Medio Oriente. Secondo i suoi filmati, alcuni dei problemi di questo sfarzoso stile di vita includono la mancanza di libertà di guidare, la limitazione ai viaggi in prima classe e la mancanza di un budget personale.

Linda spiega che il marito acquista solo oro a 24 carati, e questo diventa una fonte di conflitto tra di loro. Inoltre, si lamenta del fatto che lui le compri troppe cose di marca e le offra un’eccessiva quantità di cibo.

Questo stile di vita lussuoso rappresenta un cambiamento radicale per Linda, che negli Stati Uniti cresceva in un appartamento con una sola camera da letto, condiviso con altri sei membri della famiglia. Tuttavia, non tutte le sue lamentele sembrano prive di problemi reali. Linda afferma di vivere costantemente con la paura di essere derubata o che altre donne possano rubarle il marito. Si lamenta anche di essere stremata a causa dei frequenti viaggi del marito, mostrati in un video in cui lui si diverte su una moto d’acqua.

Le lamentele di Linda non hanno suscitato molta simpatia online. Molti commentatori hanno ironizzato sui suoi problemi, sottolineando che desidererebbero avere i suoi “problemi da milionari”. Altri hanno messo in evidenza che i suoi problemi sembrano insignificanti rispetto alle loro preoccupazioni quotidiane, come pagare le bollette.

Un recente rapporto di Henley & Partners ha classificato Dubai come la 23esima città più popolare al mondo per i residenti ultra ricchi, registrando un aumento dell’18% delle persone con un alto patrimonio netto nei primi sei mesi del 2022.