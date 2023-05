Le polemiche sul rapporto tra Asia Argento e l'ex marito Anthony Bourdain - Controcopertina

Introduzione: La morte suicida di Anthony Bourdain, ex marito di Asia Argento, ha suscitato grande clamore mediatico. Adesso, a distanza di tempo, una biografia non autorizzata cerca di fare chiarezza sui motivi che avrebbero portato alla tragica fine dello chef. Nel libro vengono sollevate polemiche riguardo all’atteggiamento di Asia Argento nei confronti dell’ex marito. Vediamo quali sono le rivelazioni che emergono da questa pubblicazione.

Asia Argento e Anthony Bourdain: Le accuse e le polemiche:

Il rapporto turbolento tra Asia Argento e Anthony Bourdain: I rapporti tra Asia Argento e Anthony Bourdain sono stati oggetto di speculazioni dopo la morte del celebre chef. Per lungo tempo, non sono emerse informazioni a riguardo, ma ora la biografia pubblicata getta nuova luce sulla loro relazione. Secondo quanto rivelato nel libro, Asia Argento avrebbe inviato un messaggio a Bourdain in cui lo invitava a smettere di importunarla. Questo sarebbe stato uno degli ultimi messaggi scambiati tra i due prima del suicidio di Anthony.

Le anticipazioni della biografia e le polemiche: Le anticipazioni del libro, dal titolo “Down and out in paradise”, pubblicate dal New York Times, hanno scatenato molte polemiche. Asia Argento ha reagito in maniera decisa alle anticipazioni, dichiarando che l’autore del libro non avrebbe potuto pubblicare nulla di ciò che lei gli avrebbe detto. Nonostante le diffide, l’editore ha confermato che il libro verrà pubblicato.

Gli SMS e la rottura del rapporto: La biografia ricostruisce una situazione in cui Asia Argento avrebbe minacciato di rompere il rapporto con Anthony Bourdain dopo che lui le avrebbe inviato un messaggio arrabbiato riguardo a una foto in cui lei flirtava con il giornalista Hugo Clement. Il flirt sarebbe avvenuto in un hotel a Roma, che aveva un significato particolare nella loro storia d’amore. La biografia si basa su interviste e documenti, tra cui anche messaggi di posta elettronica, per ricostruire gli ultimi momenti della loro relazione.

Conclusioni: Le rivelazioni contenute nella biografia non autorizzata di Anthony Bourdain hanno suscitato accese polemiche riguardo al rapporto tra lui e Asia Argento. Le anticipazioni hanno generato reazioni da entrambe le parti, alimentando ulteriormente l’interesse mediatico attorno a questa storia. Resta da vedere come l’opinione pubblica reagirà una volta che il libro verrà pubblicato nella sua interezza.