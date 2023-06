Le previsioni Branko settimanali dal 17 al 23 giugno 2023: Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci - Controcopertina

Sagittario (22 novembre – 21 dicembre)

Il Sagittario sarà spinto a concentrarsi sulle relazioni interpersonali e sulle connessioni emotive questa settimana. Le stelle indicano che potresti vivere momenti di intimità profonda o avere conversazioni significative con le persone a cui tieni. Sii aperto e sincero nelle tue relazioni e sfrutta queste occasioni per rafforzare i legami.

Consiglio per il Sagittario: Ascolta attentamente le persone a te care e condividi apertamente i tuoi sentimenti.

Capricorno (22 dicembre – 19 gennaio)

Per il Capricorno, questa settimana sarà caratterizzata da una maggiore concentrazione sulla tua salute e sul benessere generale. Le stelle indicano che potresti sentire la necessità di adottare uno stile di vita più sano o di dedicarti a pratiche che favoriscono il tuo equilibrio fisico e mentale. Prenditi cura di te stesso e fai scelte che promuovono il tuo benessere.

Consiglio per il Capricorno: Fai esercizio fisico regolarmente e mantieni una dieta equilibrata per sostenere la tua salute.

Acquario (20 gennaio – 18 febbraio)

L’Acquario sarà spinto a esplorare nuove passioni e interessi questa settimana. Le stelle suggeriscono che potresti sentire la necessità di allargare i tuoi orizzonti e di provare nuove attività o hobby. Sfrutta questa energia per scoprire nuove passioni che alimentano la tua creatività e la tua gioia interiore.

Consiglio per l’Acquario: Iscriviti a un corso o un workshop per approfondire un interesse che ti affascina.

Pesci (19 febbraio – 20 marzo)

I Pesci saranno influenzati da un’energia familiare e protettiva questa settimana. Le stelle indicano che potresti sentirsi particolarmente vicino alla tua famiglia o ai tuoi cari. Dedica del tempo alle relazioni familiari e sii disponibile per offrire supporto e conforto a coloro che ami.

Consiglio per i Pesci: Organizza una serata in famiglia o un’uscita con i tuoi cari per rafforzare i legami familiari.