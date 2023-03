Leo Gassmann contro gli heaters: ”Chi mi attacca mi rende più forte”

Leo Gassmann, cantautore e idolo dei giovani, parla dei pregiudizi che ha dovuto affrontare a causa del suo cognome e del suo rapporto con i genitori. Durante un’intervista nella trasmissione “Generazione Z” su Raidue, ha affermato con sincerità che “tutti nella vita hanno pregiudizi da combattere e ostacoli da superare”. Leo riconosce che spesso si giudica senza conoscere e che questo è un aspetto comune dell’essere umano.

Tuttavia, Leo è stato molto fortunato ad avere genitori amorevoli e amici sostenitori che lo hanno aiutato a superare questi ostacoli. Ha dichiarato di non aver mai vissuto questi pregiudizi in modo negativo, grazie al suo atteggiamento positivo e alla sua tendenza a vedere l’odio con tenerezza.

Per Leo, il pregiudizio fa parte della natura umana e va combattuto con amore e dedizione. Egli sta inseguendo i suoi sogni con calma, senza essere influenzato da questi ostacoli. Inoltre, si dice profondamente grato per le opportunità che gli sono state offerte, come la sua esibizione al Festival di Sanremo, che è stata una sorpresa per lui.

Leo ha anche condiviso la sua relazione con i suoi genitori, dicendo che sua madre è sempre stata quella a cui ha parlato subito, mentre con suo padre ha sempre aspettato un po’ perché era preoccupato per i suoi studi. Leo ama studiare e fare cose che lo arricchiscano e amplino i suoi orizzonti, e gli piace fare le cose per conto suo, senza sentirsi sotto pressione o avere paure o aspettative.

Infine, Leo ha voluto ricordare a tutti che i momenti di sconforto fanno parte della vita e che nei social media vediamo solo i momenti felici. Ha sottolineato che per raggiungere i nostri obiettivi ci vuole molto tempo e che dobbiamo essere pazienti e perseveranti. In questo modo, possiamo superare i pregiudizi e gli ostacoli che incontriamo lungo il cammino, e raggiungere i nostri sogni con amore e dedizione.