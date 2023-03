L’Eredità chi è la campionessa Laura? Età, lavoro, curiosità e vincita

Laura, la campionessa de L’Eredità, è stata definita da Flavio Insinna “la donna che solca i mari”. Ecco tutto quello che c’è da sapere su di lei.

Chi è la campionessa Laura del programma L’Eredità? Lavoro e passioni.

Tra i campioni de L’Eredità 2023, Laura è sicuramente una delle più notevoli. Arrivata nel game show durante la partecipazione della campionessa vincitrice Cristina, si è trovata ad affrontare una concorrenza agguerrita. Riuscirà a ottenere qualche vittoria? Scopriamo di più sulla storia di Laura.

Ecco cosa fa Laura de L’Eredità 2023 per vivere.

Laura ha fatto colpo da quando è arrivata nel programma di mamma Rai. Il suo stile inconfondibile e la sua personalità estroversa hanno attirato l’attenzione dei telespettatori e del conduttore Insinna. Oltre ai suoi capelli rosa, la gente è rimasta colpita dai suoi risultati.

La campionessa Laura è stata definita da Flavio Insinna “la donna che solca i mari”. Come spiegato da quest’ultimo in una delle puntate a cui ha partecipato, lavora come volontaria, insegnando la lingua italiana ai bambini migranti. Tutto questo è stato apprezzato dal conduttore de L’Eredità, che ha più volte elogiato il lavoro della campionessa.

Laura, la campionessa de L’eredità 2023, è un’esperta di trivia. Sa molte cose su diversi argomenti ed è sempre pronta a condividere le sue conoscenze con gli altri.

Non conosciamo ancora il cognome e l’età della concorrente, ma sappiamo che Laura naviga con il marito da più di due decenni. È assistente skipper o assistente navigatore.

Qual è stata la vincita di Laura a L’Eredità 2023?

La prima puntata in cui Laura ha debuttato è stata giovedì 2 marzo. La campionessa è riuscita ad arrivare al Triello e a confermare la sua presenza fino al 4 marzo. In altre parole, ha firmato tre presenze. Solo una volta è riuscita a strappare il pass per accedere all’ambita Ghigliottina. Purtroppo non ha ancora vinto, ma sono in molti a fare il tifo per lei.