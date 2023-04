L’Eredità, chi è Patrizia campionessa? Età, montepremi e lavoro

La popolare trasmissione “L’Eredità” continua a intrattenere il pubblico di Rai Uno durante il lungo ponte del 25 aprile, portando allegria e spensieratezza nelle case degli Italiani. Questo è in gran parte merito del simpatico e coinvolgente Flavio Insinna, che guida il gioco show per il quarto anno consecutivo.

Ogni sera, Flavio è affiancato da Samira e Andrea, i prof che animano le puntate con spiegazioni interessanti e performance divertenti. Nella puntata di ieri, è stata proclamata una nuova campionessa: scopriamo di chi si tratta!

Introduzione al Gioco

Flavio ha salutato Patrizia, la nuova campionessa, e ha dato il via al gioco “Continua tu”. Sei concorrenti – Simona, Neri, Alberto, Giovanni, Mariangela e Marilena – hanno preso parte al primo gioco della serata. Alla fine, Patrizia ha deciso di sfidare Marilena e Mariangela, e Marilena è stata la vincitrice.

Il Gioco del “Chi, Come, Cosa”

Il secondo step del gioco presentava notizie bizzarre con due opzioni di risposta. Alla fine della manche, abbiamo assistito a un confronto a tempo, in cui Alberto ha sconfitto Marilena, eliminandola dal gioco. Samira e Andrea hanno poi presentato il gioco “Le Quattro Date” con gli anni 1916, 1950, 1983 e 2005.

Il Gioco dei Paroloni e il Triello

Dopo che Giovanni ha perso per la seconda volta, ha sfidato Simona, ma ha perso e ha dovuto abbandonare la competizione. Patrizia, Alberto, Neri e Simona hanno continuato il loro percorso con il gioco dei Paroloni. Alla fine, Patrizia, Neri e Simona sono diventati i triellisti della serata, rispondendo a quesiti su sette diverse materie, tra cui Geografia, Animali, Musica, Sport, i Piaceri della Tavola, Moda e Mode e Rime e Poesie.

La Nuova Campionessa: Patrizia

Simona e Patrizia hanno prevalso in questo gioco e hanno avuto accesso alle Stoccate Finali. Patrizia ha poi vinto la sfida diventando la nuova campionessa. Ha portato con sé un ricco montepremi di 200.000 euro, che ha dimezzato solo una volta, conservando 100.000 euro per la parola vincente. Tuttavia, ha sbagliato la parola vincente “Valori” e avrà un’altra occasione stasera per riprovarci.