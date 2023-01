L’Eredità, Flavio Insinna sbotta e non le manda a dire: aria di tempesta in Rai

Flavio Insinna starebbe mostrando grande disappunto per una decisione presa dalla Rai in merito a L’Eredità, il quiz show del pre-serata che dal 2018 è un appuntamento fisso su Rai Uno. Sono circolate notizie su quale sia stata la decisione e sul perché il conduttore sia così contrario.

Lo stato attuale de L’eredità e la sua programmazione per i prossimi mesi è una decisione di cui si è parlato sul settimanale Oggi. Secondo quanto riportato, il conduttore non ha accolto positivamente la notizia. Questo articolo illustra le possibili implicazioni di questa decisione e come potrebbe essere modificato il palinsesto di Rai Uno.

Brutte notizie attendono Flavio Insinna, secondo quanto riportato dal settimanale Oggi. Insinna sarebbe “furioso” per la possibile riduzione della messa in onda de L’eredità, il quiz che conduce da cinque anni nella fascia pre-serale di Rai Uno. Il quiz dovrebbe riprendere a gennaio dopo la consueta pausa estiva.

La Rai starebbe valutando di estendere la durata di Reazione a Catena, il gioco di parole condotto da Marco Liorni, oltre il mese di ottobre. Secondo quanto riportato, il programma potrebbe andare avanti fino al 17 dicembre 2023, grazie ai suoi alti ascolti. Questa decisione avrà comunque un impatto sulla messa in onda del programma di successo, l’Eredità.

Il celebre programma “ghigliottina” sarà trasmesso solo nella parte iniziale dell’anno, mentre Reazione a Catena prenderà il suo posto a partire dall’estate. Si tratta di una promozione notevole per il programma di Marco Liorni, che nella precedente edizione ha raggiunto il 30% di share. Tra i giochi più amati dal pubblico c’è l'”intesa vincente”, che è la vera essenza dello show. Tuttavia, il calo significativo de L’eredità non sarebbe piaciuto a Flavio Insinna. Tuttavia, è importante sottolineare che si tratta solo di indiscrezioni e che non ci sono ancora notizie ufficiali sulla nuova programmazione Rai 2023/2024.

Il pubblico di Rai Uno può essere certo che nel 2023 uno dei due programmi sarà ancora disponibile per i telespettatori. Milioni di persone hanno la possibilità di rilassarsi e distendersi, ma anche di acquisire conoscenze e ampliare il proprio vocabolario. Quale programma preferite guardare?