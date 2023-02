L’Eredità, Flavio Insinna si commuove: il conduttore colpito al cuore

Gli ascolti de L’Eredità continuano a salire, nonostante la concorrenza di altre reti. Il popolare quiz show, ora condotto da Flavio Insinna, è un sicuro successo per la rete di Stato. Non ci sono piani per sopprimere o cambiare il programma.

Riccardo è il campione in carica da qualche settimana, e arriva puntuale ogni sera alla ghigliottina dopo aver superato una serie di prove e di sfidanti. È molto bravo e preparato, ma nonostante abbia superato una serie di apparizioni, eguagliando alcuni record, non ha ancora vinto il montepremi finale, che pure nella scorsa puntata era molto alto.

Al gioco finale, Flavio Insinna ha avuto modo di ricordare un grande maestro del teatro, del cinema e della televisione. Un artista eclettico e versatile, con un talento unico a cui molti addetti ai lavori di oggi si ispirano.

Flavio Insinna ha citato Gigi Proietti e la sua grandezza artistica e umana per far individuare al concorrente la parola giusta. La parola da indovinare, tra le 5 in concessione, era infatti palcoscenico: un termine che si addice e associa al grande maestro Proietti. “Non è un problema di farlo in ritardo, semplicemente va fatto al momento giusto. Non va fatto né prima né dopo”. Ha affermato il conduttore, citando una massima di Proietti. Poi ha concluso: “Il Maestro Proietti diceva che, nel dubbio, è bene partire un minuto prima per non spezzare il cuore agli spettatori”.

Un risultato deludente per il campione che ha perso 60.000 euro, uno dei montepremi più alti degli ultimi mesi. Le parole che Riccardo aveva a disposizione erano ‘MAESTRO’, ‘LASCIARE’, ‘VITA’, ‘NATURALE’ e ‘POLVERE’: la parola scelta SEGNA, mentre quella corretta era PALCOSCENICO. È stato un momento emozionante della giornata, molto seguito che purtroppo non ha avuto l’esito che tutti volevamo.

Flavio Insinna: “Prima di me qui…”.

La personalità affascinante di Flavio Insinna ha contribuito al successo del longevo game show L’Eredità, nonostante la concorrenza delle reti private. Insinna è contento del suo ruolo e ha accettato di condurre il programma subito dopo la morte di Fabrizio Frizzi. Parla spesso con affetto di Frizzi, dicendo: “È una persona straordinaria. Se sono qui è grazie a lui”.

Fabrizio Frizzi era un uomo straordinariamente intelligente e raffinato, con un grande senso dell’umorismo. Era un vero professionista e un grande conduttore del popolare game show L’Eredità. Nel corso degli anni, il programma non è cambiato molto e il pubblico apprezza il gioco che segue fedelmente ogni sera.