Liliana Evangelista, l’ostetrica dei vip, ha fatto nascere una bambina nel traffico a Prati, dimostrando il suo straordinario coraggio e dedizione.

A Roma, nella frenetica zona di Prati, una straordinaria storia di coraggio e dedizione alla professione medica ha catturato l’attenzione di tutti. Liliana Celestina Evangelista, nota ostetrica dei vip, è diventata l’eroina inaspettata di una situazione di emergenza nel traffico romano.

Una Nascita Improbabile nel Cuore di Prati

Era sabato sera, intorno alle 19:45, quando una donna ha iniziato a dare alla luce il suo bambino. La situazione era tutt’altro che ideale: il traffico a Prati era congestionato e il tempo stringeva. A circa 200 metri dalla Casa di cura Santa Famiglia, dove lavora Liliana Evangelista, la futura madre ha cominciato a partorire.

Il Tempestivo Intervento dell’Ostetrica dei Vip

L’ostetrica dei vip, Liliana Evangelista, era casualmente presente nella struttura medica in attesa di assistere la neo mamma nel suo parto pianificato. Tuttavia, un presentimento strano l’ha spinta a scendere in strada, dove ha udito le grida della mamma in travaglio.





Il Parto nel Traffico

Senza esitazione, Liliana Evangelista si è avvicinata alla vettura della donna, si è svestita del suo cappotto e, vestita in abiti borghesi, ha agito con prontezza e sicurezza. La sua esperienza trentatré anni di professione le ha permesso di affrontare una situazione così delicata “a mani nude”.

L’Applauso della Folla e l’Arrivo dei Soccorritori

Il coraggio di Liliana Evangelista è stato ammirato da tutti i presenti. Mentre aiutava la neonata a venire al mondo, la folla in strada applaudiva e la sosteneva. Il fratellino di due anni della neonata è stato testimone di questa straordinaria nascita.

Il personale di soccorso è arrivato poco dopo per garantire la salute della mamma e della sua nuova arrivata. Entrambe sono state portate in tutta sicurezza all’interno di una clinica vicina. La piccola pesa 3 chili e 340 grammi ed è stata accolta con gioia e commozione.

L’Ostetrica dei Vip

Liliana Evangelista è conosciuta soprattutto per essere l’ostetrica dei vip nella capitale italiana. Ha assistito al parto dei figli di molte personalità dello spettacolo, tra cui Pierfrancesco Favino, Max Gazzè, Ricky Memphis, Aldo Montano, Sveva Sagramola e Gianmarco Tognazzi.

La sua storia è un esempio straordinario di dedizione alla professione medica e di coraggio in situazioni di emergenza. Liliana Evangelista rimarrà per sempre l’eroina di quella straordinaria nascita nel traffico a Prati.