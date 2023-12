CHRONIST.IT La rivelazione di Lillo, comico del famoso duo ‘Lillo&Greg’: l’aneddoto con il figlio di Chiara Ferragni e Fedez.

Lillo, il noto comico, si è recentemente raccontato in un’intervista, rivelando un aneddoto curioso che coinvolge Leone, il figlio di Chiara Ferragni e Fedez. In questa storia, emergono la passione per i Supereroi e il travolgente ‘Posaman’ di Lillo.

La Passione per i Supereroi

Lillo, fin da bambino, è stato un grande amante dei Supereroi, sognando di poter indossare i panni di uno di loro. Tra i suoi preferiti c’era Batman, ma il costo del costume era proibitivo. Così, la mamma decise di fare una scelta creativa e riciclò il costume da ciociara della cugina dell’attore comico. Il risultato? Lillo si ritrovò con le guance colorate di rossetto, pronto per l’azione.

L’Invenzione del Supereroe Senza Nome

L’anno successivo, Lillo, con l’aiuto di un’amica sarta, decise di creare un completo da supereroe “fai da te”, completo di calzamaglia e mantello. Ma chi stava impersonando? Non era Superman o l’Uomo Ragno, ma semplicemente un “coso senza nome”, e Lillo si sentiva imbarazzato. La situazione era complicata anche dal fatto che era sovrappeso e veniva preso in giro a scuola con il soprannome di ‘cicciabbomba’. La sua nonna Mattia, però, aveva una visione diversa della salute infantile e credeva che un bambino in forma dovesse pesare almeno 80 chili. Preparava pasta fatta in casa e aggiungeva lardo ai minestroni.





L’Aneddoto con Leone dei Ferragnez

L’aneddoto più interessante emerge quando si parla di Leone, il primogenito di Chiara Ferragni e Fedez. Durante la trasmissione ‘Lol – Chi ride è fuori’, Lillo ideò il personaggio di ‘Posaman’. Questo personaggio sembra non sia stato gradito dal giovane Leone, che era invece un fan di Ironman. Il comico si divertì molto interpretando ‘Posaman’, ma Leone sembrava guardarla male. In effetti, aveva ideato il personaggio proprio per il figlio, ma sembra che Leone non abbia apprezzato l’interpretazione. Insomma, un episodio divertente e curioso che dimostra quanto i gusti dei bambini possano essere imprevedibili.

Parentesi su Roberto Bolle

Lillo ha anche condiviso un’esperienza su Roberto Bolle, con il quale ha condiviso lezioni di ballo in “Danza con me”. Quando si sono trovati di fronte allo specchio, con i loro fisici ben diversi, Lillo ammette di aver fatto fatica a credere che appartenessero alla stessa specie. Un momento di umorismo sulla bellezza e sulle diverse prospettive fisiche.