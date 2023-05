L’incredibile verità su chi è Paola Iezzi: età, marito, figli e vita privata

Paola Iezzi è un nome che evoca ricordi di grandi successi e canzoni che hanno segnato un’intera generazione. Dopo un periodo di assenza dalle scene, Paola e Chiara hanno deciso di tornare insieme, dimostrando che la loro unione artistica è più forte che mai.

Un litigio che ha spinto alla separazione

Per anni si è speculato su un presunto litigio tra le due sorelle Iezzi, ma ora è emersa la verità. Paola e Chiara si sono separate per evitare che le questioni lavorative intaccassero il loro legame personale. Il loro affiatamento è tornato alla luce con l’uscita del brano “Furore” presentato al Festival di Sanremo.

Il percorso artistico di Paola Iezzi

Paola Iezzi è nata a Milano nel 1974 ed è diventata famosa come membro del duo Paola e Chiara insieme alla sorella. Dopo il diploma al liceo classico, Paola ha iniziato a farsi strada nel mondo della musica. Grazie all’incontro con Claudio Cicchetto, le due sorelle sono diventate coriste del gruppo 883.

Tuttavia, Paola ha sentito il desiderio di creare un progetto proprio con la sorella e così è nato il duo Paola e Chiara. Le loro canzoni hanno ottenuto un grande successo e le hanno portate al centro della scena musicale italiana. Dopo un periodo di collaborazione, le due artiste hanno deciso di intraprendere carriere soliste.

La vita privata di Paola Iezzi

Oltre alla sua carriera musicale, Paola ha avuto l’opportunità di condurre programmi televisivi e di partecipare a progetti cinematografici. Nel 2022 è stata ospite del famoso programma Drag Race Italia, dimostrando la sua versatilità artistica.

Per quanto riguarda la sua vita privata, Paola è legata sentimentalmente a Paolo Santambrogio. Nonostante la proposta di matrimonio ricevuta alcuni anni fa, la coppia non ha ancora deciso di convolare a nozze. Al momento, non hanno figli, ma godono della loro relazione stabile e felice.

Paola Iezzi: Un ritorno trionfale

Dopo un periodo di separazione e voci sulle tensioni tra le due sorelle, Paola e Chiara hanno deciso di sorprendere tutti con un ritorno trionfale sulla scena musicale. La loro partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “Furore” ha dimostrato che la loro unione è ancora piena di energia e passione.

Con il loro stile unico e le voci inconfondibili, Paola e Chiara hanno conquistato il cuore del pubblico sin dai primi successi come “Amici come prima” e “Vamos a bailar”. Ora, dopo un periodo di pausa, sono pronte a regalare nuove emozioni e a continuare a scrivere la loro storia nel mondo della musica italiana.