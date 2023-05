L'incredibili verità su chi è Anna Bonamigo la moglie di Adriano Panatta: un amore che ha sbocciato tardi ma è destinato a durare - Controcopertina

Anna Bonamigo è una donna affascinante, nota soprattutto per essere la compagna di Adriano Panatta, il famoso campione di tennis italiano. Nonostante l’attenzione mediatica sia spesso rivolta al marito, vogliamo scoprire di più su di lei.

Un amore nato a Capri

Secondo quanto dichiarato dalla coppia, Anna e Adriano si sono conosciuti nel 2013 durante un soggiorno a Capri. La loro relazione è cresciuta gradualmente nel corso del tempo, fino a diventare stabile e duratura.

Il matrimonio e la cerimonia intima

Dopo il periodo di convivenza durante il lockdown, la coppia ha deciso di formalizzare il loro amore attraverso il matrimonio. Adriano ha fatto la sua proposta e i due si sono sposati in un rito civile presso il municipio di Ca Farsetti a Venezia. La cerimonia è stata riservata e ha coinvolto solo pochi intimi, poiché entrambi preferiscono mantenere la loro vita privata lontana dai riflettori.

Il lavoro di Anna e il trasferimento a Venezia

Anna Bonamigo è un’avvocato specializzata in diritto societario. Ha lavorato per molti anni a Roma, ma per amore ha deciso di trasferirsi a Venezia. Non essendo coinvolta nel mondo dello spettacolo, la sua vita professionale è rimasta fuori dalla luce dei riflettori.

La storia d’amore di Anna e Adriano

Adriano Panatta ha potuto dire “sì” all’amore a settant’anni e non si è mai pentito di questa scelta. Grazie a Anna, ha ritrovato la gioia di sorridere e ha sperimentato di nuovo il potere dell’amore.

Sebbene i due si siano conosciuti nel 2013, hanno deciso di sposarsi solo nel 2020. Entrambi hanno avuto relazioni precedenti, ma non sono disponibili informazioni riguardo alla prole di Anna. Adriano, invece, è stato sposato con Rosaria Luconi ed è padre di Rubina, Alessandro e Nicolò. Si dice che i figli di Adriano abbiano accolto con entusiasmo la nuova compagna del padre e abbiano instaurato un rapporto fantastico con lei.

L’amore che sboccia a settant’anni è un privilegio riservato a pochi, e Adriano Panatta ha deciso di cogliere questa opportunità senza esitazioni. Anna e Adriano sono finalmente una famiglia e siamo certi che il loro amore durerà a lungo, regalando loro gioia e felicità in ogni giorno che verrà.