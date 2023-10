L’Indimenticabile attore di “Lost in Space” Ci lascia addio a Mark Goddard

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Mark Goddard, celebre attore noto per la sua partecipazione alla serie televisiva di fantascienza degli anni ’60. L’attore ci ha lasciato all’età di 87 anni, dopo una lunga carriera nel mondo dello spettacolo. A comunicare la triste notizia è stata la moglie, Evelyn Pezzulich.

La Carriera di Mark Goddard

Mark Goddard ha lasciato un segno indelebile nel mondo del cinema e della televisione. Tra le sue interpretazioni più celebri, ricordiamo quelle nelle serie televisive “Johnny Ringo”, “I detectives” e “Perry Mason”, fino al ruolo di Don West in “Lost in Space”, serie di successo conosciuta in tutto il mondo. Il suo personaggio, il maggiore West, era un pilota dal temperamento irruente a capo di una missione spaziale.

L’Annuncio della Moglie e le Cause della Morte

Evelyn Pezzulich ha annunciato la morte del marito su Facebook, rivelando che l’attore era affetto da fibrosi polmonare. Mark Goddard è morto in un centro ospizio a Hingham, Massachusetts. “Mi dispiace tanto dirvi che il mio meraviglioso marito è morto il 10 ottobre”, ha esordito la moglie.

Dopo aver festeggiato il suo 87esimo compleanno il 24 luglio, l’attore è stato ricoverato in ospedale per una polmonite. Nonostante le speranze iniziali legate al suo trasferimento in un centro di riabilitazione, i medici hanno scoperto che l’attore era nello stadio finale di fibrosi polmonare, una malattia per la quale non esiste cura.

Gli Ultimi Momenti di Mark Goddard

La moglie ha poi condiviso alcuni dettagli sugli ultimi momenti dell’attore. “Ha ricevuto cure eccellenti nella bellissima Pat Roche Hospice Home ed è potuto morire in pace e con dignità”, ha continuato Pezzulich. “I suoi figli e io abbiamo avuto la possibilità di esprimere il nostro amore e di dire i nostri addii. Non saprò mai come ho fatto a meritare di trascorrere 33 anni con un uomo così amorevole, gentile e bello che mi ha fatto ridere così spesso”.