L’Influencer con 12 figli scatena polemiche con un insolito party per i suoi bambini

Alicia Dougherty, una famosa influencer di TikTok, è conosciuta per i suoi video sulla vita quotidiana con i suoi 12 figli, 4 biologici e 8 adottati. Recentemente, un particolare video ha attirato l’attenzione e scatenato una pioggia di critiche. L’influencer ha organizzato un insolito party per i suoi bambini, facendoli mangiare all’interno di una piscina. La sua iniziativa ha suscitato reazioni negative tra i follower e l’ha esposta a un’ondata di critiche e insulti.

Un party speciale per i figli:

Alicia Dougherty ha pensato di organizzare un party divertente e insolito per i suoi 12 figli, ma il numero numeroso dei ragazzi ha richiesto una soluzione originale. Per questo motivo, ha riempito una piscina con cibo spazzatura e ha fatto sedere i suoi bambini intorno, invitandoli a gustarsi il pasto tuffandosi con le mani nell’enorme quantità di cibo.

Reazioni negative e polemiche:

Sebbene l’influencer abbia condiviso il video sui suoi profili social, la reazione dei follower è stata tutt’altro che positiva. Numerosi utenti si sono indignati davanti all’insolita iniziativa e hanno espresso il loro disappunto attraverso commenti e insulti. Molti hanno criticato il modo in cui ha fatto mangiare i suoi figli, definendo l’evento “disgustoso” e “antigenico”.

