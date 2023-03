Lino Guanciale è affetto da un particolare disturbo

Da anni Lino Guanciale combatte contro un misterioso disturbo: scopriamo di cosa si tratta e quando lo colpisce!

Questa sera Lino Guanciale tornerà trionfalmente su Rai 1 con l’amatissimo show “Il Commissario Ricciardi”. La serie ha riscosso un enorme successo e il cast è composto da Antonio Milo, Enrico Ianniello, Serena Iansiti, Mario Pirrello, Fabrizia Scacchi e Nunzia Schiano. L’attore ha conquistato il cuore dei telespettatori con fiction popolari come Che Dio Ci Aiuti, La Porta Rossa, Non dirlo al mio capo e L’allieva. Ma che dire della sua vita privata? Lino stesso ha condiviso qualcosa di incredibilmente intimo e non vediamo l’ora di scoprire di cosa si tratta!

L’accorata ammissione di Lino Guanciale: “Questo è il momento in cui il dolore è insopportabile”.

L’amato attore italiano Guanciale si è aperto a Tv Sorrisi e Canzoni sul suo fastidioso “disturbo”. Ha confessato di avere un tic scaramantico che lo porta a schiacciarsi le dita prima di ogni ripresa. Ma questo non è l’unico disturbo di cui soffre: Guanciale ha anche rivelato che la sua superstizione lo porta a sentire il bisogno di ripetere certi gesti in numero pari quando si sente nervoso. L’attore del Commissario Ricciardi ha condiviso un affascinante aneddoto su questo particolare tic.

Con un numero fortunato, il 13, che era anche il suo numero di maglia quando giocava a rugby, era determinato a controllare le sue insicurezze. Non sapevamo che questo straordinario attore fosse così fragile eppure, grazie alla lettura, ai film e allo sport, è riuscito a vincere tutto. Possiamo solo immaginare quali altre sorprese ci riserverà questo amato attore lungo il suo percorso!

Dimostriamo il nostro sostegno a Guanciale sintonizzandoci su Rai 1 per vedere l’acclamato film Il Commissario Riccardi! L’attore ha confessato di essere incredibilmente grato per l’opportunità di interpretare un personaggio così significativo, un uomo pieno di empatia e sensibilità, che parla con il suo sguardo malinconico. Non mancate!