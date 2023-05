Lo scoop del momento: Uomini e Donne, la storia d'amore finisce subito dopo la scelta - Controcopertina

Il mondo di Uomini e Donne è nuovamente scosso da una notizia a dir poco sorprendente. Poco dopo la tanto attesa scelta del tronista, giunge il clamoroso annuncio della fine della storia d’amore (o meglio, frequentazione) tra la coppia formata nello studio televisivo. La durata di questa relazione sembra essersi esaurita in un batter d’occhio, poiché i segnali di una rottura sono emersi appena un mese dopo la fatidica decisione, accompagnata da petali rossi, dichiarazioni romantiche e baci davanti al pubblico di Maria De Filippi. Mentre i diretti interessati non hanno ancora confermato né smentito la notizia, il rumor si è diffuso rapidamente sui social media dopo essere stato segnalato da Deianira Marzano su Instagram.

Una storia destinata al fallimento fin dai primi giorni

La puntata di Uomini e Donne in questione è andata in onda solo l’8 maggio scorso, sebbene fosse stata registrata alcune settimane prima. Tuttavia, a ben guardare, questa conoscenza sembrava destinata a breve durata fin dai primi giorni. I due protagonisti si sono mostrati raramente insieme nei giorni scorsi, con poche Storie condivise come coppia e molte apparizioni in compagnia di altre persone. Pertanto, la notizia della presunta rottura non è stata una sorpresa troppo grande per i telespettatori.

Luca Daffrè e Alessandra Somensi: il trono breve che si è esaurito

Il colpo di scena coinvolge Luca Daffrè, che il 8 maggio scorso ha concluso il suo breve trono a Uomini e Donne, scegliendo Alessandra Somensi e lasciando le altre due corteggiatrici nei camerini. Durante la scelta, le sue parole hanno reso evidente che la loro frequentazione era giunta al termine: “Hai capito che se siamo qui siamo arrivati alla fine. Non sono mai stato tanto bravo a fare discorsi… Quando ho iniziato mi sono fatto una promessa, cioè cercare di andare oltre l’apparenza, e così ho fatto”. Ha continuato: “Mi hai anche fatto conoscere delle mie parti che non sapevo di avere. Sono molto agitato, prima ero molto più tranquillo. Ovviamente non posso dirti di conoscerti benissimo, abbiamo avuto davvero poco tempo. Ma certe cose si capiscono comunque. Io ho capito che tu sei la mia scelta”. Pochi giorni dopo l’emozionante dichiarazione, arriva la notizia esplosiva riportata dall’esperta di gossip.

La conferma dell’inaspettata rottura

Deianira Marzano, attraverso le sue Storie su Instagram, ha condiviso il commento scioccante ricevuto da una sua follower, che sembra aver ricevuto la conferma diretta della rottura tra Alessandra e Daffrè.