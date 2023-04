Loredana Bertè e Adriano Panatta perché si sono lasciati? La verità

Era il 1972 quando la storia d’amore tra la stella del tennis Adriano Panatta e l’artista emergente Loredana Bertè fece il giro dei media. La coppia, entrambi poco più che ventenni, fece parlare di sé per diverso tempo.

Renato Fiacchini, presto noto come Renato Zero, è stato determinante nel far incontrare Loredana Bertè e Adriano Panatta. Purtroppo, la loro appassionata storia d’amore durò solo un anno prima che la fiamma tra i due si spegnesse. Si ritiene che la rottura sia dovuta all’incontro della cantante con Bjorn Borg, favorito da Panatta.

Loredana Berté e Adriano Panatta hanno avuto una breve relazione che si è conclusa con la stessa rapidità con cui è iniziata. Entrambi dovevano viaggiare spesso per le loro rispettive professioni, Panatta come stella del tennis e Berté come cantante. Si ritiene che la causa della loro separazione sia stata Bjorn Borg, un collega tennista di Panatta.

Loredana Berté guarda con affetto alla sua relazione con Adriano Panatta, ricordandola come un “colpo di fulmine” quando si sono conosciuti. In un’intervista ha dichiarato: “Nel momento in cui l’ho visto, ho capito che era mio”. Borg e la sorella di Mia Martini sono stati insieme dopo la fine della relazione, ma questo è avvenuto qualche anno dopo.

Ero così sicura che il mio primo amore fosse forte, appassionato, puro e positivo. Ma poi mi ha lasciato per sposare la mia migliore amica, Rosaria. Ci siamo lasciati qualche mese fa e stavo tornando dal Kenya, dove avevo scattato la copertina di “You Are Beautiful”, quando ho visto la notizia del loro matrimonio sul giornale. Tuttavia, Rosaria è una donna straordinaria e sono ancora molto legata a lei.

Quando Loredana Bertè incontrò per la prima volta Bjorn Borg, il prodigio del tennis svedese aveva solo 16 anni. Nonostante le scintille tra i due, lei aveva già una relazione con Adriano Panatta, un rivale di Borg in campo.

La relazione sentimentale tra la cantante e l’atleta si concluse nel 1973, ma solo nel 1988 il legame con lo svedese fu reso pubblico.

Nonostante le voci contrarie, Bjorn Borg non è stato coinvolto nella rottura tra la rocker Loredana Bertè e il tennista Adriano Panatta. Quando si incrociarono di nuovo a Ibiza, avevano già vissuto due matrimoni falliti, e la loro relazione non fu diversa, finendo purtroppo in una spiacevole disputa con gli avvocati.

La Bertè ha un ricordo poco felice dell’ex coniuge, di cui parla spesso con disprezzo. Panatta, invece, conserva il ricordo della cantante: “Sì, io e Loredana avevamo un legame forte”, ha dichiarato recentemente.