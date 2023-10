‘’Loredana Lecciso non è una rovina famiglie’’. Albano fuiroso torna a precisare: ‘’io e Rmina Power…’’

Una Difesa Appassionata

Al Bano, l’iconico cantante italiano di 80 anni, ha difeso la sua seconda moglie, Loredana Lecciso, da accuse che avrebbero potuto danneggiare il suo primo matrimonio con Romina Power. Durante un’apparizione a Verissimo, ha dichiarato: “La gente la accusa di aver rovinato il mio matrimonio, ma non è così”. Ha quindi spiegato la cronologia degli eventi per chiarire la situazione.

Una Nuova Unione

Al Bano ha rivelato che Loredana è arrivata nella sua vita nel 2000, quando lui e Romina avevano già divorziato. Ha sottolineato che non aveva alcuna intenzione di interrompere il suo matrimonio con Romina, poiché la famiglia aveva un significato sacro per lui allora e lo ha ancora oggi. Ha anche menzionato che Romina aveva espresso il desiderio di lasciare l’Italia, una decisione che lui non ha compreso completamente.

Crescita della Famiglia

Dal suo matrimonio successivo con Loredana Lecciso, Al Bano ha avuto altri due figli, Jasmine e Albano Jr., oltre a Ylenia, Romina Jr., Cristèl e Yari avuti dal suo primo matrimonio con Romina. Inoltre, Romina Carrisi-Power, la figlia di Al Bano e Romina, diventerà mamma per la prima volta a 37 anni, portando gioia al cantante con l’arrivo del quarto nipotino.





Una Gioia Condivisa

Al Bano ha espresso la sua felicità nel diventare nonno per la quarta volta e ha dichiarato che si sente a suo agio in questo ruolo. Romina aveva precedentemente condiviso che suo padre “è nato per essere un nonno”. Il prossimo nipotino, un maschietto, dovrebbe nascere a gennaio, e sia Al Bano che Loredana sono entusiasti del nuovo arrivato.

Nonni Premurosi

Romina ha anche condiviso che i due nonni, Al Bano e Loredana, sono “dolcissimi, premurosi e molto felici” per lei e il suo compagno Stefano Rastelli, che sta per diventare padre per la prima volta. La secondogenita di Al Bano e Romina ha apprezzato il supporto dei suoi genitori e la loro gioia per la nuova fase della sua vita.