Loretta Goggi, la vita privata e la malattia del marito Gianni Brezza

Loretta Goggi: Età e Origini

Nata a Roma il 29 settembre 1950, Loretta Goggi proviene da una famiglia originaria di Circello, un piccolo comune nella provincia di Benevento. Ha due sorelle: Liliana, nata nel 1943, e Daniela, nata nel 1953. Entrambe le sorelle hanno seguito carriere in televisione e nel mondo della musica. Il talento di Loretta era evidente fin dall’infanzia, e suo padre ha sempre sostenuto i suoi studi musicali.

Gianni Brezza: Il Grande Amore di Loretta Goggi

Loretta ha vissuto un grande amore nella sua vita: quello per Gianni Brezza. Brezza, originario di Pola in Croazia, era un regista, primo ballerino e coreografo. Quando i due si incontrarono nel 1977, Brezza era sposato con un’altra donna. Dopo alcuni anni di relazione segreta, Brezza divorziò dalla moglie e la loro relazione venne alla luce. Nonostante la differenza d’età di 13 anni, il loro amore fu così forte che si sposarono nel 2008. Purtroppo, il loro matrimonio durò solo fino al 2011, anno della morte di Brezza. La coppia non ha avuto figli.

La Battaglia Contro la Depressione

Dopo la morte di Gianni Brezza, Loretta ha attraversato un periodo molto difficile. Ha trascorso molti mesi chiusa in casa, combattendo problemi alla tiroide e una depressione profonda. Con l’aiuto della sorella Daniela e di una brava endocrinologa, è riuscita a superare questo periodo buio.

Le Idee Politiche di Loretta Goggi

Oltre alla sua carriera in televisione e nella musica, Loretta si è iscritta al Partito Radicale negli anni ’90. Nonostante le sia stata offerta la possibilità di candidarsi alle elezioni politiche nel 1994, ha declinato l’invito.

Loretta Goggi e i Social Media

Contrariamente a molti personaggi dello spettacolo, Loretta Goggi non ha profili su Instagram o Facebook.