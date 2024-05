Dove hanno girato La Stranezza? Location e ambientazione del film

Dove hanno girato La Stranezza, location del film

Dove è stato girato La Stranezza ? Il film “La Stranezza”, ambientato negli anni ’20, offre un’ironica incursione nella costruzione di una commedia teatrale. Diretto da Roberto Andò, il film vede protagonisti la celebre coppia siciliana di teatranti, interpretati da Ficarra e Picone, e l’inconfondibile Toni Servillo nel ruolo di Pirandello. Le riprese si sono svolte in diverse location suggestive della Sicilia, riflettendo l’autenticità e il fascino dell’epoca rappresentata. Scopriamo dunque dove hanno girato La Stranezza. Le location e l’ambientazione del film di Roberto Andò.





Dove hanno girato La Stranezza, ambientazione del film

Il cuore pulsante di “La Stranezza” batte in Sicilia, dove la produzione ha scelto di girare integralmente il film. Questa scelta non è solo una testimonianza dell’incantevole bellezza dell’isola, ma anche un omaggio alla sua ricca storia e cultura, che si intrecciano perfettamente con la trama del film. Le città di Palermo, Catania, Erice, e Trapani sono state trasformate per riportare indietro nel tempo gli spettatori, offrendo una panoramica vivida degli anni ’20. Nel dettaglio, tutte le location del film La Stranezza.

La Stranezza location

A Palermo, le scene chiave sono state girate all’interno del maestoso Palazzo Ajutamicristo e nel suo storico chiostro, nonché presso la pittoresca Villa Wirz, luoghi che hanno contribuito a ricreare l’atmosfera dell’epoca con una fedeltà sorprendente. Il borgo medievale di Erice ha visto la troupe cinematografica animare i suoi vicoli e la piazza principale, diventando il palcoscenico di numerosi ciak, anche in notturna, che hanno catturato l’essenza del film con una magia particolare.

Nel corso delle riprese a Trapani, la piazza Umberto I e la stazione ferroviaria si sono trasformate in scenari del passato, con l’aggiunta di elementi scenografici come carrozze e cavalli, che hanno reso l’atmosfera ancora più immersiva. Anche l’interno di uno dei palazzi nobiliari della città ha fatto da sfondo a diverse scene importanti del film.

Catania ha offerto la sua Via Crociferi, famosa per essere stata inserita tra i siti patrimonio dell’UNESCO del Val di Noto, che per l’occasione è stata trasformata in una strada degli anni ’20. Questo setting ha visto il passaggio di carrozze d’epoca e figuranti in vestiti storici, creando un’ambientazione autentica e visivamente impattante.

Le location scelte per “La Stranezza” non solo arricchiscono il film con il loro indiscutibile valore estetico e storico, ma giocano anche un ruolo fondamentale nel trasmettere il tono e l’atmosfera desiderati da Roberto Andò. Queste scenografie naturali della Sicilia hanno contribuito a creare un’opera che è sia un tributo alla storia del cinema che alla cultura siciliana, facendo di “La Stranezza” un film memorabile e visivamente stuzzicante.