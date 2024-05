Dove hanno girato Corro da Te? Location e ambientazione del film

Dove hanno girato Corro da Te, location del film

“Corro da Te”, il film diretto da Riccardo Milani, è un remake della commedia francese “Tutti in piedi”. Protagonizzato da Miriam Leone e Pierfrancesco Favino, il film racconta una storia d’amore che supera barriere significative, arricchita da una splendida ambientazione interamente italiana. Le diverse location scelte per il film non solo arricchiscono la narrazione, ma diventano parte integrante dell’emozione visiva che il regista vuole trasmettere.Dove hanno girato Corro da Te. Le location del film.





Dove hanno girato Corro da Te, ambientazione del film

“Corro da Te” ha visto la sua produzione spostarsi in molteplici location pittoresche d’Italia, ognuna selezionata per aggiungere autenticità e fascino alle scene. La città di Torino ha giocato un ruolo significativo, con le riprese che hanno avuto luogo in luoghi iconici come la centralissima via Roma, noto crocevia di cultura e storia cittadina. Inoltre, il celebre ristorante Del Cambio e lo Sporting Club di Torino sono stati altri scenari chiave, dove si svolgono importanti momenti della trama, inclusa una scena di tennis molto significativa.

La produzione si è poi spostata a Roma, dove alcuni interni cruciali sono stati filmati nei rinomati studi cinematografici della città, luoghi storicamente legati alla realizzazione di numerose opere d’arte cinematografica italiana e internazionale.

Un’altra location notevole è Venaria Reale, in provincia di Torino. Qui, Via Mensa è stata trasformata magicamente in una delle strade di Lourdes per alcune scene del film, mostrando la versatilità e l’adattabilità del paesaggio urbano e rurale italiano a differenti contesti narrativi.

Corro da Te location del film

Il cuore pulsante delle riprese di “Corro da Te” è senza dubbio Venaria Reale, con la sua maestosa Reggia di Venaria. Questo capolavoro architettonico, progettato da Amedeo di Castellamonte per volere di Carlo Emanuele II, è un sito del Patrimonio UNESCO dal 1997 e rappresenta uno dei più grandi esempi di magnificenza del barocco piemontese. Gli interni della reggia, arricchiti dalle opere di Filippo Juvarra, e gli estesi giardini che offrono una vista mozzafiato sui boschi circostanti e sulle Alpi, hanno fornito un background ideale per il racconto romantico e visivamente suggestivo proposto dal film.

La scelta di queste location non è solo una testimonianza dell’incantevole bellezza dell’Italia, ma sottolinea anche l’importanza del setting nel raccontare storie che colpiscono l’immaginario collettivo e rafforzano l’identità culturale italiana nel cinema. Queste scenografie non solo impreziosiscono il film con il loro innegabile valore estetico, ma giocano anche un ruolo cruciale nel trasmettere l’atmosfera e le emozioni desiderate da Riccardo Milani. “Corro da Te” è un viaggio cinematografico che celebra l’amore, superando le barriere fisiche e emotive, tutto sullo sfondo di alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia.